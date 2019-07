Fanfare de la protection civile : Les annabis, émerveillés

La fanfare de la Protection civile a égayé, samedi soir, la population annabie, descendue dans les rues fêter la consécration de l’équipe nationale de football, championne d’Afrique. La fanfare a sillonné la célèbre place publique de la Coquette, qu’est le cours de la Révolution, produisant une exhibition hautement festive marquée par des chants patriotiques rythmés par les puissants et harmonieux sons de tambours et saxos. La coïncidence de cette manifestation, qui se tient au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi, avec la finale de la coupe d’Afrique décrochée par la sélection nationale, a spontanément prolongé la joie collective des Annabis, à l’instar des autres Algériens, de la victoire du titre continental. Les 80 instrumentalistes composant cette fanfare ont excellé dans les morceaux exécutés, au plus grand plaisir du public qui les a chaleureusement salués. La manifestation s’est poursuivie au Théâtre régional, par la présentation de la pièce Azikat El Atfal (les ruelles des enfants), de la troupe Mouthaleth El-Hayat, de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile de Dar El-Beida (Alger). Mis en scène par Mohamed Belkisria, le spectacle d’une heure a retracé les différentes phases de l’histoire du combat du peuple algérien pour l’indépendance, au travers de l’histoire d’une famille ordinaire dont tous les enfants aux centres d’intérêt très différentes rejoignent le combat de la liberté un à un, sans que nul tient l’autre au courant de son engagement. Selon les cadres du Théâtre régional d’Annaba, la manifestation, initiée par le concours de la direction de la culture, est en soi un hommage à ce corps constitué, dont les membres affrontent les multiples dangers pour préserver la sécurité des autres membres de la communauté nationale.