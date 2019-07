Hygiène urbaine : Le silence inquiétant du citoyen

L’hygiène boude les Algériens ou ce sont ces derniers qui la boudent ? La question mérite d’être posée avec toutes ces ordures autour de nous, sans que personne ne bouge le petit doigt pour trouver une réponse convaincante.

Tous les jours que Dieu fait, l’on se demande réellement si l’insalubrité n’est pas d’ordre génétique quand on voit ces scènes désastreuses faites de bouteilles d’eau, de cannettes de sodas, de déchets organiques et autres, défigurer nos villes. La situation est dangereuse, pour ne pas dire dramatique. L’état de nos rues renseigne d’ailleurs sur l’état de déliquescence des comportements et du savoir-vivre. Habiter la ville, en fait, semble beaucoup plus être, pour de nombreuses personnes, une devanture, de surcroît, mal entretenue, tant les comportements peinent encore à s’ériger en actes responsables, réfléchis, logiques profitables à tous. En effet, la citoyenneté et le civisme s’éclipsent en faveur d’une démission pure et simple de l’Algérien, très souvent aux abonnés absents, lorsqu’on lui parle de pollution ou de manque d’hygiène dans son quartier ou ailleurs. Sa réaction est prévisible, pointant un doigt accusateur vers l’autre, les services communaux ou encore Netcom. Pourtant, ce sont les citoyens qui produisent ces immondices qui n’auraient pas lieu d’exister si chacun se montrait un peu plus soucieux de nos quartiers, des villes où l’on vit. La problématique est justement là et réside dans le fait que la culture de préservation de l’environnement et son cadre de vie fait totalement défaut, de nos jours. On s’intéresse à tout, sauf à cette problématique, en rapport pourtant, pas seulement avec notre bien-être et notre confort, mais également avec notre santé. Aujourd’hui, personne ne joue le jeu dans ce domaine, ni les adultes, ni les enfants qui affichent, tous les deux, une attitude atonique une fois que le sujet est abordé, quand ils ne vont pas jusqu’à utiliser une artillerie «verbale» très lourde du genre «de quoi je me mêle». Ce type de réactions revient souvent et d’ailleurs peu de personnes adhèrent aux initiatives de nettoyage des quartiers et plus précisément des bâtiments, initiées par des volontaires.

Tous les appels des services d’hygiène, des associations des quartiers ne trouvent pas écho alors que dans les petits villages, on va jusqu’à verbaliser les «agresseurs» de l’environnement. Il faut rappeler que chaque année, un prix est décerné au village le plus propre. Une initiative lancée, en 2016, par les villageois de Tiferdoud, à Tizi Ouzou. Un exemple à suivre pour redorer le blason de leurs villes et quartiers, envahis par des ordures en décomposition qui attirent moustiques et mouches, chats et chiens errants et surtout des rats notamment en période des grande chaleur. Ne dit-on pas que le début de l’hygiène, c’est haïr les microbes des voisins ? Samia D