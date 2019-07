Ancien proche de Fidel Castro : Le poète Roberto Fernandez Retamar n’est plus

Le poète et essayiste cubain Roberto Fernandez Retamar est décédé samedi à l'âge de 89 ans, a annoncé la Maison des Amériques, un organisme culturel basé à La Havane qu'il présidait depuis 1986, après en avoir été le directeur. Partisan de la révolution cubaine de 1959 et proche de Fidel Castro, Roberto Fernandez Retamar occupa plusieurs fonctions politiques, notamment celle de membre du Conseil d'Etat (gouvernement) chargé de la culture. «Cher Roberto, merci de nous avoir laissé ton travail, ta lucidité et ton engagement», a écrit le président cubain, Miguel Diaz-Canel, sur Twitter.