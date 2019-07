Les Zibans : Le théâtre et les causes sociales

Le mouvement théâtral dans les Zibans, a accompagné depuis près d’un siècle de toutes les causes sociales nationales et locales, a considéré, samedi à Biksra, le chercheur et journaliste Faouzi Mesmoudi. Dans une communication intitulée «théâtre à Biskra, voyage dans la mémoire» donnée à la maison de la culture Ahmed- Rédha-Houhou, le conférencier a considéré que le théâtre apparu dans les Zibans officiellement en 1926 a été un affluent du mouvement nationaliste qui a porté la cause nationale, à l’instar des troupes «Djamaïyat El Moustakbal El-fani», «Djamaïyat El-Kawakab Ettamthili» et «les troupes de l’union théâtral» dont les spectacles mettaient à nu la politique coloniale haineuse et favorisaient la prise de conscience face aux abus du colonialisme français. Ces troupes faisaient de la résistance par l’art et leur action a permis l’émergence d’éminents dramaturges, à l’instar de Mekki Chebah, Saâd-Eddine Khemar, Mohamed El-Hadi Senoussi et Larbi Ben M’Hidi, a estimé l’intervenant soulignant que ce dernier s’est particulièrement distingué dans la pièce «Fi Sabi Ettaj» en 1944. Après l’indépendance, le mouvement théâtral porté par plusieurs troupes dont «Adhawa», «Masrah El Jawal» et «Masrah El-Madina» a accompagné la marche de construction engagée dans le pays et a lutté contre les fléaux sociaux hérités de 132 années d’occupation française qui avaient plongé la société dans l’ignorance et l’illettrisme, a estimé Mesmoudi qui est également directeur des moudjahidine dans la wilaya de Tébessa. Le mouvement théâtral dans la région a connu des phases de faiblesse sans disparaitre totalement et a besoin actuellement de renouveau, a considéré le conférencier dont la communication s’inscrit dans le cadre d’une journée d’information sur le théâtre local, conjointement organisée par la maison de la culture, la section locale de l’Union nationale des écrivains algériens et le théâtre de Biskra.