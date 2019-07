El-Amra (Aïn Defla) : Début des journées nationales du « one-men-show »

Les journées nationales du «one-men-show» ont débuté samedi en soirée à El Amra (Aïn Defla) en présence de grands noms du théâtre et de la télévision. Organisée par la direction de la culture de Aïn Defla, en coordination avec l’association locale El Wafa versée dans les activités culturelles, cette manifestation, qui s’étalera jusqu’au 20 août prochain, a drainé un grand public venu apprécier les facettes du monologue. L’objectif de ces journées nationales consiste notamment à «dynamiser l’acte culturel à travers la wilaya et à permettre au public de voir de plus près des artistes qu’il ne voyait jusque-là qu’à la télévision», a précisé le directeur de la culture de Aïn Defla, Mahmoud Hasnaoui, signalant que cette manifestation touchera les 36 communes de la wilaya. La première journée de cette manifestation a été marquée par les monologues présentés par les artistes Hakim Dekkar (khabat akraâou) et Djahid Mohamed (al hakam) suivis attentivement par le public en dépit de la chaleur caniculaire qui régnait à l’intérieur de la salle des fêtes d’El Amra ayant abrité l’évènement. A la fin de cette première journée, un hommage a été rendu par le wali de Aïn Defla, Azziz Benyoucef, à nombre d’artistes dont notamment Ahmed Kadri (Krikèche), Brahi Rezzoug, Madani Naâmoune, Nadia Talbi, Mustapha Ayad, Djamel Bounab, Nardjes et Sid Ali Bensalem dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité. Se félicitant des bonnes conditions de déroulement de ces journées, Brahim Rezzoug a, à l’occasion, mis en exergue le rôle dévolu à l’artiste au sein de la société, rappelant à ce dernier «la nécessité de s’y mêler en vue d’en connaître les attentes et les aspirations». Hakim Dekkar, l’acteur principal du feuilleton télévisée à grand succès, «Jouha», a, de son côté, mis l’accent sur la formation qui demeure, selon lui, la «pièce maîtresse» de tout théâtre réussi. Et, évènement sportif oblige, la victoire historique de la sélection algérienne de football ayant remporté haut la main le trophée le plus prestigieux à l’échelle continentale, n’est pas restée en marge de cette manifestation culturelle. Au rythme de «one, two, three, viva l’Algérie», des jeunes ont tenu à rendre hommage à l’exploit réalisé par les hommes du coach Djamel Belmadi.