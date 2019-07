Exposition collective « Création, art plastique et les questions de la création » : Promouvoir les œuvres de 46 artistes

La galerie d'art Hadj-Omar, au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), propose une exposition collective intitulée «Création, art plastique et les questions de la création», et ce jusqu'au 30 juillet. Une immersion dans l'univers de la peinture, du dessin et de la mosaïque, assurée par une pléiade d'artistes, amateurs et professionnels, en provenance des quatre coins du pays.

Rencontrée lors du vernissage mardi soir, la commissaire de l'exposition Nora Chéraz, a fait savoir que le but de l'organisation de cette exposition est de promouvoir les jeunes talents et de leur offrir une tribune d'expression.

«Nous nous sommes mis d'accord avec le directeur du TNA pour donner la chance aux artistes, amateurs soient-ils ou professionnels, d'exposer leurs œuvres au grand public. Ils sont 46 artistes exposants, venus des quatre coins du pays avec notamment de jeunes artistes de 13 ans jusqu'à 80 ans», a-t-elle fait savoir.

Cette exposition pluridisciplinaire met en avant différents styles d'arts plastiques et d'arts visuels. on trouve de l'art abstrait, du figuratif, du semi-figuratif, le portrait et l'impressionnisme. Avec une diversité de thématiques, des artistes comme Tassadit Rezali, Nadjet Chami, Amine Souhlia, Omar Khiter, Faiza Rouak et Samra Benfissala proposent des œuvres mettant en avant la richesse culturelle du Hoggar et Tassili N'ajjer, la Casbah d'Alger, la diversité maritime et des portraits de femmes.

Kader Bentounès