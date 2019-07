Grand Angle : Quelle issue ?

La «libération» hier par l’Arabie saoudite d’un pétrolier iranien, contraint de le relâcher dans le port saoudien de Jeddah à la suite d'un problème technique fin avril, est de bon augure. Un geste annonciateur de la désescalade attendue ? Peut-être, d’autant que les relations entre la République islamique d'Iran et le royaume d'Arabie saoudite, deux pays voisins séparés par le Golfe, ne sont pas au beau fixe. Loin s’en faut même. Riyad et Téhéran se livrent depuis plusieurs années une guerre d'influence régionale. Il y a plus de trois ans, ils ont rompu leurs relations diplomatiques. Une «guerre» qui aura pris ces derniers mois une autre dimension, suscitant par la même de sérieuses craintes de voir le Moyen-Orient connaitre un embrasement. En effet, la région du Golfe a connu de nombreux incidents qui ont accru les tensions entre Téhéran et d’autres capitales. Le geste de Riyad peut ainsi laisser espérer un certain apaisement. Un début, en attendant qu’une solution soit trouvée au cas des deux pétroliers, l’un iranien et l’autre britannique, arraisonnés par les autorités britanniques à Gibraltar pour le premier et dans le détroit d’Ormuz par Téhéran pour le second. Pour l’heure, Londres refuse de se plier aux appels de Téhéran et les autorités iraniennes demeurent sourdes aux appels lancés en vue de permettre au tanker britannique de poursuivre sa route. Chacune des deux parties estime être dans son droit et s’être conformée au droit international. Finiront-elles par entendre raison ? Il est cependant utile de rappeler que ces nouvelles tensions dans la région du Golfe tirent leur cause du bras de fer entre l'Iran et les Etats-Unis. Du reste, nombre d’observateurs ne manquent pas de relever que «les tensions entre Téhéran et Washington se sont envenimées depuis le retrait unilatéral américain en mai 2018 de l'accord international limitant le programme nucléaire iranien conclu en 2015». La série d’ «incidents» survenus depuis a juste exacerbé une tension déjà existante éloignant ainsi toute perspective d’un règlement à l’amiable des différends qui les opposent. Les offres de dialogue lancées ici et là au détour d’une déclaration ou d’un twitt sans restées sans suite. Pourtant, cette situation ne peut perdurer indéfiniment sous peine d’exposer la région à un embrasement aux conséquences désastreuses sur l’ensemble des pays. A l’exception d’un seul, qui lui ne manquera pas de trouver son compte. Israël, pour ne pas le nommer.

Nadia K.