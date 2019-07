La situation dans la péninsule coréenne sera évoquée : Bolton, attendu demain et mercredi à Séoul

Le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton, sera demain et mercredi à Séoul pour discuter de la situation dans la péninsule coréenne, a confirmé dimanche dernier la présidence sud-coréenne. Le porte-parole de la Maison Bleue, Ko Min-jung, a précisé à la presse que Chung Eui-yong, principal conseiller à la sécurité nationale du président Moon Jae-in, recevrait M. Bolton mercredi. Lors de cette rencontre, MM. Chung et Bolton échangeront sur les grandes questions bilatérales, y compris les moyens d'établir un régime de paix permanent dans la péninsule coréenne via sa dénucléarisation complète et de solidifier l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Venu en provenance de Tokyo, selon la chaîne NHK, M. Bolton sera également reçu par les ministres sud-coréens des Affaires étrangères Kang Kyung-wha et de la Défense Jeong Kyeong-doo. Sa visite intervient en pleine querelle commerciale entre la Corée du Sud et le Japon. Début juillet, ce dernier a annoncé des restrictions sur ses exportations vers la Corée du Sud de matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et des écrans, qui sont un pilier de l'économie sud-coréenne. Ces sanctions ont été prises en représailles à la décision de la Cour suprême sud-coréenne d'obliger des géants japonais tels que Nippon Steel et Mitsubishi Heavy Industries à dédommager les personnes soumises au travail forcé sous l'ère coloniale nippone dans la péninsule coréenne entre 1910 et 1945. Le président américain Donald Trump a déclaré dans la semaine qu'il s'impliquerait dans ces tensions entre Séoul et Tokyo si les deux parties le souhaitaient. Lors de sa rencontre avec M. Trump le 30 juin à Séoul, M. Moon a demandé à son homologue américain de prêter attention à ce récent conflit entre la Corée du Sud et le Japon, selon la Maison Bleue.