Préparation d’une nouvelle « escalade militaire » visant Tripoli : Le GNA met en garde

Le gouvernement libyen d'union nationale (GNA) a fait part, samedi dernier, de son «inquiétude» quant à une nouvelle «escalade militaire» contre Tripoli, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. «Le GNA exprime son inquiétude à propos d'informations, confirmées par des rapports onusiens et des médias, sur la préparation d'une nouvelle escalade militaire.

Cette nouvelle vague visera par des frappes aériennes des infrastructures civiles vitales, dont l'aéroport international de Mitiga, le seul opérationnel dans la capitale», a-t-il écrit. Pour sa part, la Mission d'appui de l'ONU en Libye (Manul) a indiqué «qu'elle faisait tout ce qui est en son pouvoir auprès de tous les acteurs locaux et étrangers pour éviter toute escalade militaire et protéger les civils», note-t-elle dans son compte Twitter. La Manul a exhorté «toutes les parties à respecter les dispositions du droit international humanitaire» qui interdit de cibler les civils et les structures médicales. Depuis quelques jours, des vidéos, non authentifiées, font le tour des réseaux sociaux, montrant des colonnes de véhicules militaires des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar qui poussent vers le sud de la capitale où elles sont bloquées depuis plus de trois mois. Les combats aux abords de la capitale ont fait 1.093 morts et 5.752 blessés ainsi que plus de 100.000 déplacés depuis 4 avril, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé.