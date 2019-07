JM d’Oran : 24 disciplines retenues pour la 19e édition prévue du 25 juin au 5 juillet 2021

Vingt-quatre sports ont été finalement retenus dans le programme de la 19e édition des jeux Méditerranéens (JM) à Oran, du 25 juin au 5 juillet 2021, a annoncé, samedi à Oran, le président de la commission de coordination du Comité international de ces jeux (CIJM). Cette liste a été arrêtée après avoir éliminé quelques sports proposés par le comité d’organisation local, lors de la précédente visite de la délégation de CIJM dans la capitale de l’Ouest, a indiqué le Français Bernard Amsalem, lors dune conférence de presse animée à Oran. M. Amsalem fait partie dune délégation du CIJM, présidée par le secrétaire général de cette instance, le Grec Akovos Filippousis, en visite, depuis jeudi, dans la capitale de l’Ouest et qui prend fin samedi. «Certains sports relevant des jeux de plages, à l’image du beach-volley et de l’aviron, ont été supprimés du programme initial des jeux. En revanche, nous avons donné notre feu vert pour le déroulement au cours de cette manifestation d’autres sports proposés, comme le Rafle, Sport équestre, Basketball (3x3), ainsi que certaines disciplines en athlétisme», a fait savoir le même responsable. En outre, la proposition faite par le comité d’organisation concernant la date à retenir pour les JM d’Oran a été validée, a encore indiqué M. Amsalem, ajoutant que la 19e édition aura lieu ainsi entre le 25 juin et 5 juillet 2021, ce qui permet à la cérémonie de clôture de coïncider avec les fêtes de l’indépendance et de la jeunesse. Voici par ailleurs la liste des sports inscrits pour JM-2021 : Athlétisme, Badminton, Basketball (3x3), Rafle avec les Boules, Boxe (hommes), Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Judo, Karaté, Lutte, Natation, Sport équestre, Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à larc, Voile, Volley-ball et Waterpolo.