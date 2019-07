L’équipe du Sénégal, acclamée par des milliers de supporteurs

L’équipe du Sénégal, vice-championne d’Afrique, à l’issue de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Égypte, est arrivée, samedi après-midi vers 16h heures à l’aéroport militaire de Yoff (aéroport Léopold-Sedar-Senghor), où elle a été acclamée par un public nombreux, a indiqué l'agence de presse sénégalaise, APS. Selon la même source, deux bus transportant les Lions du Sénégal, vice-champions d’Afrique 2019, ont quitté l’aéroport Léopold-Sedar-Senghor en direction du palais de la République, sis au centre de Dakar. Partout où ils passent, les joueurs et leur entraîneur Aliou Cissé sont acclamés par des milliers de supporters sortis leur rendre hommage après leur brillante prestation à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations en Égypte. La sélection sénégalaise s'est inclinée face à son homologue algérienne sur le score de 1 - 0 en finale disputée vendredi soir au stade international du Caire. La qualification des Lions de la Téranga, en finale après leur victoire (1-0) contre la Tunisie, avait suscité un véritable engouement chez les supporters qui espéraient cette fois-ci le sacre tant attendu. Mais le sort en a décidé autrement, et c’est l’Algérie qui a ainsi été sacrée pour la seconde fois de son histoire. C’est la deuxième finale de CAN perdue par le Sénégal après celle de 2002 au Mali, où les Lions avaient été privés du trophée par le Cameroun.