Un accueil fabuleux

L’équipe de football a regagné le pays, hier après-midi, en provenance de la capitale égyptienne. L’avion de la compagnie Air Algérie, qui transportait les coéquipiers de Baghdad Bounedjah, s’est posé vers 14h sur le tarmac de l’aéroport international Houari-Boumediène. Le capitaine Mahrez, trophée à la main, le président de la FAF Kheïreddine Zetchi et le sélectionneur national Djamel Belmadi étaient les premiers à descendre de l’avion. La délégation a été accueillie, à son arrivée, par Noureddine Bedoui, Premier ministre, et Salim Raouf Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des membres du gouvernement. De nombreux supporters ont accompagné le cortège depuis l’aéroport.

Les champions d’Afrique ont pris place dans le bus pour effectuer une parade dans les artères de la capitale. Après une pause au salon d’honneur de l’aéroport Houari-Boumediène, les partenaires du capitaine Riyad Mahrez entament une parade qui les mènera à travers les artères de la capitale où un accueil populaire est prévu en leur honneur, après leur consécration africaine, 29 ans après leur premier succès. Les joueurs ont défilé dans un bus à impériale selon un itinéraire qui débute par une sortie sur l’avenue de l’ALN vers le rond-point de la place du 1er-Mai. Les hommes de Djamel Belmadi ont pris ensuite la route vers l’avenue de l’Indépendance en direction du palais du Peuple, point final de la parade, où ils étaient reçus par le chef de l’État, Abdelkader Bensalah.

Les supporters ont commencé à regagner le pays et cinq avions d’Air Algérie ont été les premiers à quitter l’aéroport international de la capitale égyptienne, a indiqué la compagnie aérienne. «L’embarquement des supporters s’est poursuivi hier et aujourd’hui. D’importants moyens humains et matériels ont été dépêchés par Air Algérie sur place pour la réussite de cette grande opération aérienne», a indiqué le porte-parole de la compagnie nationale, sur la page facebook de la cellule de communication.

Pour rappel, un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre Noureddine Bedoui, avait décidé de mobiliser 28 avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire, pour encourager l’équipe. Aussi, neuf avions militaires ont décollé vendredi depuis plusieurs aéroports du pays en direction du Caire transportant 870 supporters.