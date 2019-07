Jeux méditerranéens-2021 à Oran : Les préparatifs vont bon train

L’intervention des pouvoirs publics à travers la tenue d’une réunion interministérielle, le 18 juin dernier, présidée par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a permis de redynamiser les préparatifs du pays pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) que va abriter Oran en 2021, a indiqué hier à Oran le président de la commission de coordination du Comité international de ces jeux (CIJM). «A travers nos échanges avec les responsables de l’organisation des jeux, dont le wali d’Oran, nous avons été rassurés au plus haut point concernant les préparatifs de cet évènement sportif important, notamment les mesures prises dernièrement par le gouvernement algérien qui ont permis de remédier à certaines insuffisances», a déclaré Bernard Amsalem, lors d’une conférence de presse à Oran. M. Amsalem fait partie d’une délégation du CIJM, présidée par le secrétaire général de cette instance le Grec Akovos Filippousis en visite, depuis jeudi, dans la capitale de l’Ouest et qui a pris fin hier.

«Cette visite, la quatrième du genre depuis qu’Oran a été retenue pour l’organisation des JM, nous a permis de voir de près l’évolution des préparatifs par rapport à notre dernière visite en février dernier.

Et là, je dois dire qu’il y a un énorme progrès enregistré dans ce registre», s’est encore félicité le responsable français. Le même orateur a révélé au passage que le gouvernement algérien a débloqué une enveloppe de 4,6 millions d’euros représentant le budget de fonctionnement du comité local d’organisation «devant permettre de régler beaucoup de problèmes signalés jusque-là», a-t-il souligné. Il s’est dit, en outre, confiant quant à la réception des infrastructures sportives, aussi bien celle en construction, à savoir le complexe olympique et le village méditerranéen, qu’en réhabilitation au nombre de sept.

«Des assurances nous ont été données quant à la réception de tous ces sites sportifs au plus tard au début de l’année 2020, ce qui va permettre de passer à la phase des tests à travers l’organisation au niveau de ces sites de compétitions sportives une année avant les jeux», a ajouté le même responsable qui a inspecté la veille certains chantiers en compagnie des autres membres de la délégation du CIJM.