Port d’Alger : Accostage du navire tunisien Kheir-Eddine A-700

Le navire de recherche et de formation «Kheir-Eddine A-700», relevant des Forces navales tunisiennes, a accosté jeudi dernier au port d’Alger, une escale effectuée dans le cadre du renforcement des relations d’amitié entre les armées des deux pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de l’exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-tunisienne, le navire de recherche et de formation Kheir-Eddine A-700», relevant des Forces navales tunisiennes, a accosté ce jeudi 18 juillet 2019, au port d’Alger», précise la même source. A cette occasion, le Commandant du navire a effectué une visite de courtoisie au Commandant de la Façade Maritime Centre, note le communiqué, précisant qu'un «riche programme d’activités culturelles et sportives a également été élaboré au profit de la délégation militaire tunisienne, outre l’échange de visites entre les officiers des deux parties, à bord du navire tunisien et à l’Ecole supérieure navale». Cette escale, qui s’inscrit «dans le cadre du renforcement des relations d’amitié entre les armées des deux pays, contribuera à consolider davantage la coopération militaire et l’échange d’expériences entre nos Forces navales et les Forces navales tunisiennes», ajoute la même source.