Après une visite en Egypte : M. Bensalah regagne Alger

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a quitté, dans la nuit de vendredi à samedi, Le Caire, à l'issue d'une visite de deux jours, durant laquelle il a assisté à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019).

M. Bensalah a assisté aux côtés du Premier ministre égyptien, Mostapha Medoubli, à la finale de la CAN-2019 qui a consacré la sélection algérienne pour la deuxième fois de son histoire. Lors de cette visite, le chef de l'Etat a été reçu, jeudi dernier au Palais présidentiel au Caire, par le président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah al-Sissi. Durant la rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri et de son homologue, Sabri Boukadoum, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Egypte, les deux parties ont exprimé leur «grande satisfaction de la nature privilégiée et exceptionnelle des relations bilatérales, enracinées dans l'histoire de la lutte commune». Plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été passées en revue, outre les moyens de promotion de la solidarité arabe pour faire face aux défis actuels.