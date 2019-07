Conjoncture : Un moteur de croissance

La décision prise jeudi dernier, par le Premier ministre de tenir, à partir de dimanche, des réunions quotidiennes du Conseil des participations de l’Etat (CPE), afin d’examiner la situation des grands groupes économiques publics est justifiée par cette volonté, voire l’impératif de redynamiser ces groupes et d’améliorer leur niveau de contribution au développement national. Une action d’évaluation devenue nécessaire car l’état des lieux confirme le besoin, sinon l’urgence de repenser la stratégie adoptée jusque là. L’initiative a pour objectif, en finalité, d’inciter ces entités à plus d’initiatives dans l’économie du pays au regard des moyens financiers mobilisés par l’Etat pour la relance de l’industrie nationale. Il s’agira de faire de ces groupes un moteur de l’économie dans le sillage de la vision de diversification basée sur la création de richesses, hors hydrocarbures face à l’amenuisement des ressources de l’État et l’absence d’alternatives aux hydrocarbures. Un engagement censé ainsi consolider la contribution de secteurs économiques à potentiel prouvé au produit interne brut, notamment celui de l’industrie qui offre d’importantes opportunités en matière d’investissement et de valeur ajoutée. Aussi, l’approche consiste à intégrer les grands groupes économiques dans une démarche participative en ce qui concerne la conduite de la transition économique, un passage difficile mais irréversible pour replacer le pays sur la voie de la croissance. Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que la réorganisation du secteur public marchand, a été entamée dès 2015, à travers la fusion et la création de groupes «Groupes Publics» en remplacement des Sociétés de Gestion de Participations de l’Etat-SGP. Toutefois, le niveau d’autonomie de ces groupes s’est avéré «une problématique complexe», un état de fait qui n’est pas sans impact sur «le niveau de leurs performances», indiquent certaines analyses. Par conséquent, une refonte des prérogatives du Conseil des participations de l’Etat (CPE) au profit du renforcement de la marge de manœuvre de ces Groupes, serait toute indiquée, selon ces évaluations. En fait, il s’agira de mettre en place les conditions qui favorisent la consolidation du secteur public économique en tant qu’outil de développement, en matière de rentabilité, d’innovation mais aussi, de performance. Dans cette optique, la mission qui incombe aux groupes industriels, dans cette phase décisive, consiste, en particulier, à s’imposer en tant qu’acteur déterminants dans la redynamisation de la sphère économique nationale. Autrement dit, les managers des groupes industriels devront impérativement œuvrer à réunir les conditions du management moderne et, à faire en sorte que, les énergies soient libérées et déployées au service du développement. Il sera question, surtout de clarifier les relations entre la tutelle et ces grands groupes économiques pour la phase à venir, par rapport à la nature des défis et enjeux induits par le contexte politique et, à l’évidence, sur le plan économique. L’autre action consiste, en définitive, à inscrire les missions de ces grands groupes économiques dans le sens des objectifs pour une croissance hors hydrocarbures et un développement durable.

D. Akila