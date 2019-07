Foire Internationale de Damas : L’Algérie prendra part au rendez-vous

L’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex) a invité les opérateurs économiques algériens pour prendre part à la 61e édition de la Foire internationale de Damas prévue du 28 Août au 06 Septembre 2019 au Centre des Expositions de Damas-Syrie. La participation des entreprises nationales à ce genre de manifestations multisectorielle sera, sans aucun doute, une occasion pour nouer des contacts avec les partenaires étrangers et refléter l'image et l'évolution de l'activité économique de notre pays, ainsi que pour promouvoir leurs produits et services. Elle permettra également aux entreprises nationales de développer de nouveaux réseaux d’affaires et de partenariat avec leurs homologues syriens, pour montrer la diversité et la qualité de nos produits, s'informer des innovations dans les différents secteurs. Pour faciliter la participation des entreprises nationales dans les foires internationales, Salons spécialisés et expositions spécifiques de produits algériens, le gouvernement accorde une aide financière à hauteur de 80% par le biais du Fonds spécial de la promotion des exportations (FSPE). La mise en place de ce fonds confirme le grand intérêt qu’accorde l’Etat à ce domaine et sa grande volonté d’encourager les exportations et la promotion des produits algériens. Les experts estiment que ces dernières années, la participation des entreprises nationales à ces événements a connu une amélioration constate, ceci, ont-ils souligné montre la grande volonté des entreprises de placer davantage leur produit sur les marchés extérieurs. Algex a fait savoir que la Foire internationale de Damas qui été créée en 1954, est un événement annuel dédié au grand public réunissant les entreprises de tous les secteurs d’activités, constituant un rendez-vous économique et culturel important dans la région du Moyen-Orient. Dans sa 60e édition la Foire de Damas a enregistré, la participation de 1.722 exposants venant de 48 pays, sur une superficie totale d’exposition de 93.000 m².

M. A. Z.