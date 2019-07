Ciment : Près de 30 millions de dollars exportés en 5 mois

L'Algérie a exporté du ciment pour 29.96 millions dollars durant les cinq premiers mois de 2019, en hausse 849.60% % par rapport à la même période en 2018. Ces chiffres de la direction des études et de la Prospective des Douanes (DEPD), citées par l’APS, traduisent les efforts consentis dans cette filière ainsi que l’ambition de l'Algérie compte augmenter ses exportations en ciment à 500 millions de dollars, au cours des cinq prochaines années. L'excédent dans la production du ciment devrait atteindre, lui, entre 10 et 15 millions de tonnes, ce qui permettra, de porter les exportations de ce matériau de construction à 500 millions de dollars. Récemment, en mai dernier précisément, deux opérations d’exportation simultanées de ciment gris et de Clinker blanc de la cimenterie «Lafarge Ciment» d’Oggaz basée à Mascara, vers l’Afrique de l’Ouest et le Cameroun ont été effectuées à partir du port d’Oran. Il s’agit d’une première opération d’exportation de 15.000 tonnes de ciment gris en vrac à destination de l’Afrique de l'Ouest et une autre concernant une seconde expédition combinée de 5.000 tonnes de Clinker blanc, pour la première fois en Algérie et 25.000 tonnes de clinker gris vers le Cameroun. Cette opération, réalisée avec le soutien des autorités portuaires d’Oran, bénéficie du support commercial et logistique de «LafargeHolcim Trading», une structure de classe mondiale, dédiée au commerce international, détenant plus de 50% des échanges de clinker & ciment autour de la Méditerranée et de l'Afrique.

La stratégie du groupe LafargeHolcim Algérie à l’export contribue, à assurer les débouchés commerciaux de l’importante production nationale, avec un objectif d’exporter 2 millions de tonnes de ciments & clinkers en 2021. Rappelons que le nombre actuel des cimenteries du pays (publiques et privées) est de dix-sept, d'une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016. Selon les prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour le particulier Lafarge Holcim Algérie, ainsi que 9,5 millions de tonnes pour le reste des opérateurs privés. Pour ce faire, les acteurs intervenant dans l’export de ciment et de clinker doivent œuvrer à adapter les moyens logistiques pour optimiser les opérations d'export, notamment à travers des halls de stockage et des machines destinées au chargement de ces produits sur les navires marchands.

Dans ce cadre, les différents acteurs, pouvoirs publics, services des douanes et institutions impliquées dans l’export travaillent à mettre en place des halls de stockage à proximité des différents ports du pays pour la préservation de la qualité du clinker à exporter. Certains experts ont plaidé pour le développement «de réflexes» à l’export y compris chez les opérateurs économiques du fait que l'activité de l'export n'a commencé à émerger que récemment en Algérie. Cette adaptation est appelée en particulier dans le secteur du ciment du fait de la grande concurrence présente sur les marchés internationaux de ce produit. A titre d’exemple, les cadences de charges de clinker sur les ports d'autres pays peuvent dépasser les 15.000 tonnes/jour. Elles atteignent jusqu'à 10.000 à 12.000 tonnes/jour en Algérie.

Fouad Irnatene