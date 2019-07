Volatilité du marché pétrolier : L’Algérie appelle l’OFID à poursuivre ses efforts de financement

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a appelé le Fonds de l'Opep pour le développement international (Ofid) à poursuivre ses efforts en matière de financement de développement, malgré le contexte difficile sur le marché pétrolier, a indiqué hier le ministère, dans un communiqué.

Lors de son allocution à l'occasion de la 40e session du Conseil interministériel du Fonds d'investissement de l'Opep pour le développement, qui s'est tenue jeudi à Vienne, M. Loukal a rappelé qu'«en dépit du contexte particulier, caractérisé par une volatilité des marchés pétroliers, conjuguée à des perturbations géopolitiques, auxquelles les pays membres de l'Opep font face, l'Ofid doit poursuivre son action pour le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'Opep et les autres pays en développement», selon la même source. Cela permettra de «consolider sa position comme partenaire crédible dans le domaine du financement du développement», a estimé le ministre. En marge de la réunion de l'Ofid qui était l'occasion de rencontres et d'échanges «denses» entre les différentes délégations, le ministre a rencontré ses homologues d Royaume d'Arabie saoudite et du Koweït. M. Loukal s'est également entretenu en marge de cette 40e session du Conseil interministériel de l'Ofid, avec le ministre iranien de l'Economie et des Finances. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux ministres de passer en revue l'état des relations économiques et financières et d'examiner les voies et moyens de les développer, selon le communiqué. Fondé en 1976, l'Ofid est une institution intergouvernementale de financement du développement fondée par les Etats membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). La création de fonds a été décidée lors de la conférence des chefs d’Etat des pays membres de l'Opep tenue à Alger en mars 1975. Son objectif est de renforcer la coopération financière entre les pays membres de l'Opep et d’autres pays en développement, en apportant à ces derniers le soutien financier nécessaire à leur développement socio-économique.