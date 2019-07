Ahmad Ahmad remet le trophée à Mahrez

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a remis le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), au capitaine Riyad Mahrez, après la victoire de l'Algérie devant le Sénégal (1-0), en finale de la 32e édition disputée vendredi soir au Caire.

La cérémonie de remise du trophée s'est déroulée en présence du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, qui a assisté à la finale aux côtés notamment du président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino. C'est le deuxième sacre continental de l'histoire de l'Algérie, après celui décroché à Alger en 1990 devant le Nigeria (1-0).

4 Algériens dans l'équipe-type du tournoi



Quatre joueurs algériens figurent dans l'équipe-type de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 qui s'est clôturée vendredi soir au Caire par la consécration de la sélection nationale face au Sénégal (1-0). Les quatre internationaux algériens sont Raïs M'Bolhi, élu meilleur gardien du tournoi, les deux milieux de terrain Adlene Guedioura et Ismaël Bennacer (meilleur joueur du tournoi) ainsi que l'attaquant Riyad Mahrez.

Le Sénégal domine ce 11 type de la CAF avec 5 joueurs dont 3 défenseurs : Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et l'attaquant Sadio Mané. Le défenseur tunisien Yassine Meriah et l'attaquant nigérian Odion Jude Ighalo (meilleur buteur) complètent l'équipe-type de la CAN-2019, dirigée par Djamel Belmadi (Algérie), élu meilleur entraîneur. Equipe-type de la CAN-2019 : Gardien : Raïs M’Bolhi (Algérie) Défenseurs : Lamine Gassama (Sénégal), Yassine Meriah (Tunisie), Youssouf Sabaly (Sénégal), Kalidou Koulibaly (Sénégal) Milieux de terrain: Adlene Guediora (Algérie), Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Ismaël Bennacer (Algérie) Attaquants : Riyad Mahrez (Algérie), Sadio Mané (Sénégal), Odion Jude Ighalo (Nigeria) Coach: Djamel Belmadi (Algérie).