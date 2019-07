Aïd-el-Adha, Contrôle de l’abattage : 11.000 vétérinaires mobilisés

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a mis en place, comme chaque année, un dispositif pour la préparation de la fête de l’Aïd-El-Adha, à l’effet de se dérouler dans les meilleures conditions. Ainsi, il s’agit de la mobilisation des vétérinaires au niveau des directions de la santé animale (DSA) et des abattoirs, de la mise en place de lieux de vente de cheptel par arrêté de wilaya, de la mise en place du certificat sanitaire vétérinaire accompagnant le déplacement d’animaux vers les lieux de vente aux fins de contrôle vétérinaire.

De ce fait, quelque 2.000 vétérinaires publics et 9.000 autres privés ont été mobilisés pour renforcer le contrôle du déplacement, de la vente et de l'abattage du bétail, et garantir le bien-être du consommateur en prévision de l'Aïd-el-Adha, a indiqué le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, mercredi, dans un communiqué. Une instruction a été donnée à tous les services vétérinaires pour parachever la vaccination, 25 jours avant l'Aïd, afin de garantir la bonne santé du cheptel ovin et du consommateur, a précisé Kedour Hachemi Karim, directeur des services vétérinaires au ministre de tutelle, lors d’une rencontre qu'il a présidée au siège du département de l'Agriculture, dans le cadre des préparatifs entamés en prévision de cette fête religieuse, en présence des inspecteurs vétérinaires de 15 wilayas du centre du pays. De surcroît, il a été décidé d'effectuer des visites d'inspection, en coordination avec les services du ministère de l'Intérieur, dans les sites choisis comme points de vente agréés, afin de mieux s'enquérir des conditions de santé et d'hygiène. M. Kedour Hachemi Karim a fait état de programmes radiophoniques et télévisés pour la sensibilisation des citoyens — en mettant au point les émissions des radios locales —, citant également l'importance de la coordination avec d'autres départements ministériels, tel que les Affaires religieuses.

Par ailleurs, le même responsable a invité les inspecteurs vétérinaires à prévoir des journées portes ouvertes au niveau des abattoirs communaux, pour renseigner les citoyens sur les bonnes techniques de l'égorgement et les astuces pour s'assurer de l'innocuité de la viande, dans le cadre des mesures prises pour éviter la putréfaction des viandes, et l'encouragement des citoyens à effectuer le sacrifice dans des abattoirs où sont réunies les conditions d'hygiène. De même qu'il a instruit les cadres présents à délivrer des certificats sanitaires devant accompagner le cheptel, lors de son déplacement, et à établir des postes de contrôle des moyens de transport du cheptel.

Dans le cadre de l'application de l'instruction du ministère de tutelle adressée aux walis, au sujet de la définition de points de vente de moutons, en concertation avec les autorités locales et les représentants des salariés et de la société civile, un intérêt particulier a été accordé, lors de cette rencontre, à l'organisation de la vente de moutons, à travers des points de vente propres aux éleveurs, ce qui facilitera aux services vétérinaires, le contrôle de la santé du cheptel et permettra au consommateur d'avoir un mouton à un prix raisonnable.

Kafia Ait Allouache