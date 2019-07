Front Algérie nouvelle : Pour une solution constitutionnelle

Le Front Algérie nouvelle (FAN) a organisé hier, au centre culturel Aissa-Messaoudi à Hussein Dey (Alger) une rencontre de consultations avec d’autres formations politiques pour réfléchir à des solutions politiques à la crise qui perdure depuis plusieurs mois.

Baptisée «l’initiative du dialogue pour la solution constitutionnelle», la rencontre a été l’occasion pour les intervenants et invités du parti pour proposer leurs idées, et ce qu’ils conçoivent comme «préalables pour une sortie de l’impasse». «Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la participation et de l’interaction positive entre les différentes composantes de la société» expliquent les organisateurs.

Pour le président du parti, Djamel Abdesselam l’initiative vise à réunir toutes les acteurs politiques, qu’ils soient partisans ou indépendants, pour participer «comme force de propositions». Celui-ci estime «qu’il n’y a pas lieu d’établir de pré-conditions au lancement du dialogue», non sans signaler, que «le Hirak populaire a aujourd’hui des revendications tout à fait légitimes, que la classe politique doit prendre en considération, et répondre favorablement».

M. Abdesselam a affirmé que son parti reste convaincu que la solution à cette crise est «constitutionnelle» mais devrait être «accompagnée» par une «série de mesures politiques» visant à «rassurer» l’opinion publique et à «restaurer» la confiance entre les citoyens et le pouvoir en place afin que l’organisation des présidentielles ne soit pas «une autre chance perdue», voire une occasion «d’exacerber les tensions» et de «prolonger la crise».

Pour le chef de ce parti «il n’existe aucune autre solution en dehors de la Constitution». Il estime que «la dynamique du Hirak a permis d’accélérer le processus de changements et de remplacement des figures de l’ancien régime, impliqués et éclaboussés par les affaires de la corruption», et «l’objectif est d’édifier un Etat de droit, fondé sur les principes de la démocratie et du respect des droits de l’homme».

Cependant, il estime que malgré l’aspect positif de la dynamique populaire déclenchée depuis plusieurs mois, qui présage un avenir merveilleux, «le mouvement populaire manque de vision claire, pour les perspectives de l’avenir, en vue du renforcement des principes de la démocratie et la fondation des piliers de l’Etat de droit».

Le plus important pour le chef du FAN est l’encadrement du Hirak par les forces vives de la nation afin de délivrer une feuille de route «consensuelle», dans le but de «concrétiser les revendications des Algériens, et matérialiser leurs aspirations «en dépit de toutes les difficultés rencontrées».

Présent à la rencontre, Mahfoud Gheraba, le président l’union nationale pour le développement (UNPD) a plaidé au nom de son parti «pour un dialogue sans exclusion, ni marginalisation de toutes les composantes de la société», afin que «chacun puisse contribuer à la résolution de la crise politique», car «les divergences et l’exclusion ne sont que des conditions provoquant l’impasse».

Une «commission pour la formulation des recommandations», regroupant en son sein des universitaires et partisans du parti a été installée afin de réfléchir sur les propositions que le parti entend présenter à l’opinion publique.

Tahar Kaidi