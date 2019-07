RND : M. Azzedine Mihoubi, SG par intérim

A l’issue d’une session extraordinaire de son conseil national, le RND a officiellement mis fin à la fonction d’Ahmed Ouyahia en tant que secrétaire général, remplacé, depuis hier, par Azzedine Mihoubi qui a été plébiscité à ce poste en qualité d’intérimaire jusqu'à la tenue du prochain congrès. Membre d’une alliance présidentielle, aujourd’hui déchue, le RND était tout naturellement exposé à opérer, pour ainsi dire, les changements adéquats au niveau de sa direction, à commencer par la mise à l’écart du désormais ex-SG Ahmed Ouyahia qui a tenu les rênes de ce parti pendant des années. Ce qui était du reste prévisible notamment depuis l’implication du concerné, en sa qualité d’ex-Premier ministre, dans des affaires de corruption et sa mise en détention provisoire, pour des faits à caractère pénal, à la prison d’El Harrach. Prévisible aussi la désignation d’Azzeddine Mihoubi au poste de SG intérimaire. Son nom a déjà été avancé et le plébiscite dont il fait l’objet de la part des membres du conseil national du parti n’est en réalité que l’aboutissement d’un processus interne enclenché depuis plusieurs jours. Un processus par lequel cette formation politique souhaite établir de nouvelles passerelles, d’abord avec ses bases militantes, puis avec la base citoyenne en général.

Le RND œuvre désormais à s’ériger en tant que «véritable pôle politique jouissant de la confiance du peuple». Ainsi s’est exprimé Azzedine Mihoubi dans une première déclaration à la presse. Il explique que pour y parvenir, il est impératif d’aller vers la «formation d’une nouvelle génération de cadres non sans mettre à profit l’expérience des anciens». Il enchaîne en mettant en relief le fait que la crise politique ne pourrait être résolue que dans le cadre d’une concertation inclusive avec les différents partenaires. Il a appelé à «l’adhésion de toutes les forces politiques à un dialogue national qui servira de plateforme pour l’édification de l’Algérie rêvée par tous». Il a salué l’initiative du forum de la société civile ayant proposé un panel de personnalités pour la conduite du dialogue qualifiée de «réaliste» et qui s’inscrit, a-t-il fait savoir, en droite ligne avec la vision du RND en vue de transcender le contexte actuel. Il précise que «le parti soutient l’agenda du citoyen». Il a affirmé que le RND engagera les jours à venir une réflexion en vue d’une initiative de sortie de crise qui sera de nature à conforter le choix de la voie constitutionnelle en vue de l’émergence d’une solution consensuelle favorisant la dynamisation du processus électoral, la tenue d’une présidentielle intègre et la cristallisation de la volonté populaire en matière de changement. Mihoubi a salué en outre la position de l’institution militaire vis-à-vis du mouvement citoyen et ce, compte tenu de «la conjoncture exceptionnelle que vit le pays» en mettant en exergue le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption.

Karim Aoudia