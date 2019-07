Ahd 54 : Une présidentielle avant la fin de l’année

Le président du parti Ahd 54, Ali Faouzi Rebaïne a réitéré hier de Mila, son appel à la nécessité d’aller vers des élections présidentielles qui garantissent l’élection en toute transparence d’un président accepté par le peuple «avant la fin de l’année en cours». Intervenant au cours d’une rencontre avec les militants locaux de son parti tenue au centre culturel islamique pour élire le président du bureau de wilaya, Rebaïne a estimé qu’un délai de six mois est «suffisant» pour préparer des élections propres organisées par une instance nationale indépendante après, a-t-il noté, l’amendement de l’actuel code électoral qui ne satisfait pas aux revendications du Hirak et des partis. Il a également appelé à réviser les listes électorales et à retirer à l’administration notamment les walis les prérogatives touchant à l’organisation des élections pour éviter la fraude qui existait avant 22 février et assurer ainsi une élection «propre et transparente» qui dégagerait, a-t-il relevé, un président accepté par le peuple qui descend chaque vendredi dans la rue pour réclamer le changement de système.

Le président d’Ahd 54 a appelé à la démission du gouvernement actuel avant d’aller vers «un dialogue souverain susceptible de découcher sur des initiatives à même de sortir le pays de la crise». Relevant que le forum de Staouéli reste à ce jour «la seule partie ayant élaboré une feuille de route», Rebaïne a estimé que «l’adoption d’une nouvelle Constitution garante des libertés, de l’indépendance de la justice et de la liberté d’expression vient après l’élection d’une président accepté par le peuple». Il a également affirmé que l’objectif de son parti demeure l’édification d’une Algérie de l’avenir et a exprimé son respect pour les jeunes qui refusent le maintien des figures de l’ancien système.