M. Karim Younes, ancien président de l’APN : «Dialoguer entre Algériens pour une sortie de la crise»

« Notre rôle est de développer des passerelles entre les générations pour trouver les solutions les plus idoines. »

«Notre pays traverse des moments extrêmement difficiles et nous ne pouvons rester les bras croisés». C’est en ses termes que l’ancien président de l’Assemblée populaire nationale, Karim Younes a expliqué ce qui l’a poussé à répondre favorablement à l’initiative proposée par le forum de la société civile pour le changement. Figurant parmi les 13 personnalités proposées par le forum de la société civil pour le changement en vue d’engager un dialogue avec le pouvoir pour une sortie de crise politique, M. Younes, a lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, a indiqué : «J’ai accepté parce que je me dis que le pays a besoin de tous ses enfants», considérant la situation que travers l’Algérie actuellement de «dangereuse», «ma position personnelle et mon intérêt commande que je sois chez moi et continue à vivre ma retraite dans la paix et la sécurité et demeurer auprès de mes écritures», a-t-il dit. Il poursuit : «mais je vois de jour en jour la situation empirer et il ne me semble pas que les autorités officielles aient suffisamment donné de l’importance à l’écoute pour entendre les masses populaires pour mieux les comprendre». Selon M. Younes, il y a une volonté populaire qui s’est exprimé depuis cinq mois et qui se maintient avec un maximum d’intensité, ajoutant que d’un autre côté, l’écoute n’est pas suffisante pour entendre et comprendre ces citoyens qui revendiquent une situation meilleure du pays. «Les générations ont des ambitions légitimes d’une Algérie nouvelle», a expliqué l’invité de la rédaction qui précise que cette génération qui a enfanté des femmes et des hommes de qualité qui se sont exprimés dans la rue, sur les plateaux de la radio et de la télévision et prête à remplacer l’ancienne génération qui est maintenant dépassée. Evoquant l’intérêt du rôle que doit accomplir le panel de personnalité pour le dialogue, M. Younes dira que «nous en tant que médiateur notre rôle est de développer des passerelles entre les générations pour trouver les solutions les plus idoines» pour essayer de rapprocher les différentes dynamiques qui existent actuellement dans la société. «Une dynamique développée par les partis politiques et plusieurs autres dynamiques qui sont développés par la société civile et dans la rue», a-t-il expliqué, avant de poursuive «qu’il faut rapprocher ces dynamiques pour en faire une synthèse qui sera présenté aux autorités officielles pour leur donner suite. L’ancien ministre de la Formation professionnelle a souligné la nécessité de dialoguer entre Algériens pour une sortie de la crise, tout en espérant qu’il y ait une écoute de la part du pouvoir. «Pour dialoguer, la volonté du peuple doit être respectée et au peuple également de faire l’effort de respecter la République», a-t-il noté, ajoutant que toutes les meilleures volontés du monde ne peuvent assainir la situation «s’il n’y a pas de part et d’autre des concessions tout à fait objectives», a insisté l’intervenant. M. Younes a relevé la nécessité d’assainir la situation avant d’aller vers une élection présidentielle en révisant certains textes législatifs. «Il est impératif de passer par une révision de la loi électorale qui doit être le résultat d’une conférence nationale des partis et de la société civile», a insisté l’hôte de la Chaîne III.

Selon lui, la loi ne doit pas être le produit des bureaux de fonctionnaires, mais le fruit des discussions entre les différentes dynamiques de la société politique et civile.

«On ne peut pas aboutir à l’examen de cette nouvelle loi sauf si on arrive à assainir la situation dans le pays et que le calme règne à nouveau en Algérie», a fait observer M. Younes, mettant l’accent sur l’importance de satisfaire les revendications des différentes personnalités. «Sans cela, on ne peut pas aller loin», a-t-il enfin souligné.

Kamélia Hadjib