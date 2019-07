Mascara : préparer la rentrée scolaire

Le wali de Mascara, M. Baïche Abdelhamid, a présidé récemment une réunion consacrée a la préparation de la rentrée scolaire 2019/2020 en présence du SG, l’inspecteur général de la wilaya, le directeur du transport, les directeurs de l’exécutif, chefs de daïra, les représentants des associations des parents et les inspecteurs de l’enseignement. Plusieurs points ont été soulevés, puis la parole fut donnée au directeur de l’éducation de la wilaya qui a fait une présentation du secteur en insistant sur la prochaine rentrée scolaire qui verra un nombre de 249.733 élèves qui vont rejoindre les bancs scolaires dans les trois cycles et qui seront répartis dans 360 établissements a raison de 30 élèves par groupe scolaire. Durant cette année, plusieurs infrastructures scolaires ont été réceptionnées dont 5 groupements scolaires ce qui porte le nombre à 360 écoles, 1 CEM, 2 lycées pour porter le nombre à 58 lycées, 3 cantines scolaires pour atteindre 284 cantines scolaires, 3 demi-pensions pour atteindre le nombre de 150 demi-pensions pour les deux cycles moyen et secondaire. L’État a consacré dans l’ensemble des programmes PCD, PSD, FSGCL. L’aménagement de 334 établissements scolaires pour les trois cycles dont 318 pour le primaire, 10 pour le moyen et 6 pour le secondaire et l’élargissement de 28 classes, les chefs de daïra se sont engagés à achever les travaux d’aménagement et de réhabilitation avant le 31 août 2019, dernier délai. Le wali a insisté pour que la prime scolaire soit attribuée avant la rentrée scolaire afin de permettre aux familles nécessiteuses de faire face aux dépenses scolaires de leurs enfants. Concernant le transport, 274 bus sont disponibles, le wali a instruit aux responsables à ce que tous les élèves soient pris en charge en matière de transport à partir du premier jour scolaire. De même pour la cantine où le nombre d’élèves concernés est de 106.000 répartis entre 284 établissements, le wali a également insisté sur les conditions d’hygiène et l’offre de repas chaud aux enfants scolarisés à partir du premier jour de la rentrée scolaire. Le livre scolaire doit également être disponible en même temps que le cartable scolaire offert sur le budget de la wilaya et la DAS. Cette année, 1.573 paires de lunettes sont disponibles pour les enfants nécessiteux. La rentrée scolaire doit se déroulée dans de bonnes conditions puisque les moyens existent reste à les concrétiser sur le terrain, le personnel pédagogique et administratif du secteur doit faire preuve de mobilisation afin d’assurer une bonne année scolaire ce qui permettra sans doute à la wilaya de figurer parmi les premières, une place qui a toujours était sienne.

A. Ghomchi