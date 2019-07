Sidi Bel-Abbès : Un taux de réussite de 59,72% au Baccalauréat

Un taux de réussite de l’ordre de 59,72 % a été enregistré au niveau de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, soit nettement au dessus de la moyenne nationale. Des efforts sont donc récompensés pour distinguer encore une fois cette région qui s’illustre aussi par la réalisation de nombreuses infrastructures éducatives participant à la diminution du taux d’occupation par classe et offrant de meilleures conditions de scolarité. Avec une moyenne de 18,23, la candidate Boghris Israa dans la filière des méthodes d’ingénierie fut la lauréate de cette épreuve pour distinguer son établissement au nom du martyr Miloua-Bachir, relever le dévouement de ses enseignants et situer le suivi pédagogique dans l’organisation mise en place.

Par ordre de mérite, la première place est revenue au lycée Waragui-Mohamed de la commune de Lamtar avec 98,41% suivi de celui d’Azza-Abdelkader avec 88,98 % pour ainsi observer un esprit de compétition mis en place et encouragé par des motivations diverses. En nette progression, ce taux de réussite est désormais érigé en un critère d’évaluation des établissements pour amener gestionnaires et enseignants à consentir plus de sacrifices et à lever systématiquement un niveau de scolarité. «Le taux de réussite est en constante évolution suivant les statistiques.

Dans les épreuves de la sixième, du BEF ou du BAC, la même cadence est soutenue. L’effort d’équipement de l’Etat qui a permis une meilleure prise en charge des élèves est pour beaucoup dans la réalisation de ces performances, précise le directeur de l’éducation qui signale au passage la rection d’un certain nombre d’établissements lors de la prochaine rentrée scolaire.

A. B.