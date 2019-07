Hépatites virales : Un million de citoyens potentiellement concernés

Cette rencontre d’information et de sensibilisation s’inscrit, à l’occasion de la Journée mondiale initiée par l’OMS sous le slogan «Éliminer l’hépatite avant 2030».

C’est en ces termes que s’est exprimé, le président de l’association SOS Hépatites, Abdelhamid Boualleg, à l’occasion d’une journée organisée, hier au centre culturel Larbi Ben M’hidi d’Alger, par les associations SOS Hépatites, les étudiants en pharmacie d’Alger (ASEPA) et l’élite nationale des sciences médicales. M. Boualleg a affirmé que, «cette conférence animée par des professeurs et des médecins vise, essentiellement, à sensibiliser sur les risques des hépatites virales. D’autant plus que le nombre de porteurs du virus de l’hépatite, tant B que C, est estimé à plus d’un millions de personnes dans notre pays. « Les citoyens doivent connaître les modalités de contamination pour éviter les transmissions. Les facteurs principaux de transmission demeurent les relations sexuelles non protégées ainsi que l’usage d’instruments médicaux non stérilisés», a-t-il soutenu avant de lancer un appel, entre autres, aux chirurgiens-dentistes pour que ces derniers respectent scrupuleusement le processus complet de stérilisation de leurs outils. M. Abdelhamid Boualleg a révélé, dans ce sillage, que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a établi un programme de contrôle rigoureux pour fermer tout cabinet qui ne respecte pas les conditions d’hygiène. «Nous avons un laboratoire qui produit le traitement de l’hépatite C, c’est un acquis pour l’Algérie. Peu de pays peuvent en prétendre autant», s’est-il, par ailleurs, réjoui. De son côté, un représentant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué qu’une stratégie nationale de lutte contre les hépatites virales a été établi par son département. «Nous avons une vision globale au sein de notre tutelle. Estimant que cette maladie constitue une menace pour la santé publique, d’autant plus qu’il s’agit d’une épidémie dite silencieuse», a-t-il insisté avant d’ajouter que les médicaments antiviraux permettent de guérir plus de 95% des cas d’hépatite C.

«En 2018, plus de 3.500 cas d’hépatites B ont été malheureusement dépistés. L’approche de notre département est axée sur la prévention passant par le renforcement des actions d’informations et la lutte contre cette épidémie», a-t-il déclaré. Le responsable a, d’autre part, mis à profit cette opportunité pour souligner qu’un ensemble de textes juridiques ont été mis en place pour lutter efficacement contre les hépatites virales, tels que l’arrêté du 25 avril 2000 relatif à la généralisation de la vaccination contre l’épidémie. Et de conclure, à cet effet, son intervention en insistant sur le fait que la vaccination demeure le meilleur moyen de lutter contre l’hépatite B. Pour sa part, la vice-présidente de l’ASEPA, Ryma Hamma a indiqué que cette journée mondiale sera célébrée toute une semaine. «Notre mouvement créé en 2009 travail sur le volet santé publique et dépistage». Elle a, d’autre part, souligné que l’objectif fondamental de l’association, dont elle est membre, «est de former une nouvelle génération avec une culture sanitaire pointue». Prenant la parole à son tour, le chef de service gastrologie de l’hôpital Mustapha Bacha, le Dr. Berkane a mis en exergue l’importance de mettre en place un registre national pour pouvoir recenser les malades avec beaucoup plus d’exactitude et faire un état des lieux qui permettra d’être plus efficace dans la lutte contre cette «épidémie silencieuse». Il convient de signaler, enfin, que deux autres campagnes de sensibilisations seront organisées la semaine prochaine, les 27 et 28 juillet, respectivement aux Sablettes et à la station Tafoura-Grande-Poste du métro. Et ce, pour sensibiliser et encourager davantage le dépistage.

Sami Kaïdi