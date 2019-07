Elevage bovin : Inauguration d’une ferme-école à Sétif

La wilaya de Sétif reste une région à vocation agricole par excellence en dépit du tissu industriel qui est venu régulièrement s’y greffer au fil des ans et les efforts qui sont déployés sur le terrain par les producteurs et éleveurs, aidés en cela par les mécanismes d’incitation injectés par l’Etat, font qu’elle occupe aujourd’hui la première place en matière de production de lait et la seconde dans le domaine de la céréaliculture avec des potentialités affirmées en matière d’élevage.

C’est là autant d’éléments qui ont permis à Cherif Omari, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en visite dans cette wilaya accompagné du wali Mohamed Belkateb et du président de l’APW, de mettre en exergue tous ces éléments forts en allant au contact des producteurs, jeunes porteurs de projets et ceux qui œuvrent pour mettre en symbiose le savoir et l’expérience pour les encourager et les rassurer de l’intérêt que porte l’Etat à ce secteur stratégique.

Dans ce contexte sa présence sur le terrain pour constater de visu l’état d’avancement de la campagne moissons-battages qui a atteint un taux d’avancement de 72% sur des prévisions de récolte établies cette année à 3.600.000 quintaux toutes spéculations confondues aura été révélatrice de la bonne récolte attendue quand bien même les actions de désherbage, de fertilisation et d’irrigation d’appoint appellent à être renforcées à l’effet d’aller vers de meilleurs résultats encore dans une wilaya que le wali de Sétif qualifiera plus d’une fois de «continent».

Une visite qui a permis aussi au premier responsable de ce secteur de mettre en avant la juste place qui doit être consentie à la formation, la vulgarisation et l’accompagnement des producteurs et jeunes diplômés, soulignant par la même le chemin parcouru dans ce domaine à travers des chiffres révélateurs et celui qui reste à mettre en œuvre pour gagner la bataille de la productivité dans les domaines des céréales et des légumineuses, générer plus de richesse et de valeur ajoutée et partant, relever les défis qui s’imposent avec l’utilisation des technologies de pointe.

C’est sans doute pour cela qu’il se rendra dans la commune d’Ain Lahdjar où il procédera à l’inauguration d’une ferme-école de l’élevage bovin, relevant de la COOPSEL, qui se veut être un joyau en la matière. Une infrastructure qui s’étale sur 2,5 hectares et où de jeunes Algériens, produit de la formation du secteur, travaillent en synergie avec l’université Ferhat-Abbas pour donner à la recherche et au développement son impact et partant, obtenir d’excellents résultats dans la reproduction des génisses adaptées à notre environnement et ne plus forcément importées.

Une ferme-école, la première du genre au niveau national, où sont exercées des missions de perfectionnement et de recyclage des éleveurs pour une bonne conduite de l’élevage, la maîtrise de la ration alimentaire, l’hygiène, l’insémination artificielle, la traite ainsi que l’habitat pour aller vers un élevage économiquement rentable.

Le bilan de formation pratique sur le site de cette ferme est d’ailleurs éloquent autant pour ce qui a trait des jeunes investisseurs en élevage avec pas moins de 350 jeunes issus du CNAC, l’ANSEJ, CFPA et la COOPSEL ainsi que 50 apprentis relevant de la formation professionnelle et 118 pour la formation d’éleveurs hors wilaya, cela indépendamment de l’accueil d’universitaires et des rencontres de vulgarisation.

Autant d’actions qui se traduisent par une nette amélioration dans les performances zootechniques, l’amélioration des conditions d’élevage chez l’éleveur avec l’émergence de 4 éleveurs leaders qui possèdent plus de 100 vaches laitières au moment où la wilaya de Sétif est classée au premier rang au niveau national avec une production de plus 284 millions de litres/an.

F. Zoghbi