De la musique pour célébrer la deuxième étoile : Sur les sonorités de « Viva l’Algérie »

Il y a de ces chansons qui restent gravées à jamais dans la mémoire collective de tout un peuple. Traductrice des émotions, la musique a toujours adouci les mœurs en célébrant la joie de vivre.

Les algériens ont vibré pendant tout un mois sur les sonorités de plusieurs chansons faisant les louanges de la bravoure des hommes du coach Djamel Belmadi, auteurs de la deuxième étoile africaine lors de la coupe d’Afrique des Nations, tenue en Egypte.

Des artistes professionnels ou amateurs, connus d’habitude dans des registres différents, à savoir le gnaoui, le rai, le rap ou encore la chanson des stades, ont fait sensation pendant la fin du mois de juin et début de juillet en gratifiant le public algérien d’une dizaine de chansons pour soutenir l’équipe nationale de football pour son épopée continentale sur la terre des pharaons. Ayant terminé champions dans une finale à couper le souffle face au Sénégal, le parcours des fennecs est juste formidable. Avec sept victoires sur sept, les chansons enregistrés pendant ce mois, passées en boucle sur les radios et chaînes de télévision, font l’éloge des qualités techniques et physiques des coéquipiers de Ryad Mahrez, leur sacrifice pour le maillot national, ainsi que sur l’exceptionnelle manière dont les algériens fêtent la victoire de leur équipe nationale.

Les valeurs d’abnégation, de sacrifice, de courage et de détermination chez les 23 guerriers du désert, les valeurs de liberté et de redevance au peuple par rapport aux 22 manifestations pacifiques sont également au menu des paroles de plusieurs chansons récemment enregistrées. Alger a connu vendredi soir une nuit blanche, à l’instar de toutes les villes du pays avec des scènes de liesse qui traduisent la passion de tout un peuple pour le sport le plus populaire au monde. Les vibrations de la musique retentissaient des voitures, des maisons, des baffles installés dans la rue par des groupes de jeunes, assoiffés de célébrer la joie d’une coupe tant attendue

Kader Bentounès