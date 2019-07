Grand Angle : Non

Les Palestiniens disent de nouveau «non» au plan de Jared Kushner, conseiller et gendre du président américain Donald Trump. Son «plan», baptisé «De la paix à la prospérité» et présenté comme «l'occasion du siècle» n’est en fait qu’une «série successive de claques adressées à la partie palestinienne». Le but non avoué étant de «les acculer, de faire jouer à fond le rapport de force dans un objectif très précis : la capitulation», selon une spécialiste de la question. Alors que le plan n’est pas totalement dévoilé, seul son volet économique a été révélé lors de la conférence de Manama en juin dernier, des fuites laissent entendre que les Etats-Unis pourraient chercher à réinstaller les réfugiés palestiniens dans au moins cinq pays arabes voisins. Des fuites qui confirment, si besoin est que ce plan de l’administration américaine, qui promettait de résoudre rien moins que le conflit israélo-palestinien, vieux de 70 ans et sur lequel les diplomates les plus chevronnés de la planète se sont tous cassé les dents, n’est rien d’autre qu’une tentative de spolier les Palestiniens de leurs droits élémentaires. Ainsi après avoir laissé entendre que le plan fera l’impasse sur la solution à deux Etats, garantie depuis 30 ans par Washington, et sur laquelle existe un consensus international, voilà que des fuites, (organisées ?) soutiennent que la volonté des Américains est de réinstaller les réfugiés palestiniens dans au moins cinq pays arabes voisins. Une option totalement refusée par le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erekat qui a déclaré rejeter l'initiative de Washington en la matière. Selon lui, l'administration Trump cherche seulement à neutraliser les Palestiniens. Force est donc de croire que les Américains ont de la suite dans les idées. Car avant d’envisager cette solution pour les réfugiés palestiniens, ils ont commencé par couper les vivres à l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). Or les réfugiés palestiniens sont les Palestiniens qui ont un statut spécial de réfugié reconnu par l'UNRWA. D’un autre côté, l’agence onusienne est accusée par Washington et Tel Aviv d'augmenter «sans fin et de manière exponentielle» le nombre de Palestiniens éligibles au statut de réfugié et de «perpétuer le conflit israélo-palestinien». Ceci au moment où le «retour» de cette population sur des territoires aujourd'hui israéliens est revendiqué par les dirigeants palestiniens. En réalité, si l’État hébreu et les États-Unis s'opposent au fait que les Palestiniens puissent transmettre ce statut de réfugié à leurs enfants, c’est par ce qu’Israël souhaite à terme vider les terres palestiniennes de leur population originelle et la remplacer par des israéliens. D’où la multiplication de l’installation de colonies sur les terres palestiniennes.

Nadia K.