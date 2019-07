Libye : Frappes aériennes contre les troupes de Khalifa Haftar

Les forces du gouvernement libyen soutenu par l'ONU ont confirmé vendredi avoir effectué au cours des dernières 72 heures douze frappes aériennes contre les positions des troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar basées dans l'est du pays. Ces raids ont pris pour cible «les positions et les routes d'approvisionnement de la milice de (Khalifa) Haftar dans les villes d'Asbi'ah et de Shwerif (sud-ouest)», a déclaré dans un communiqué Mohamed Gonono, porte-parole des forces du gouvernement. Les troupes dirigées par le général Khalifa Haftar, mènent une campagne militaire depuis début avril pour arracher au gouvernement le contrôle de la capitale, Tripoli. La Libye reste en proie à une escalade de violences et à une instabilité politique depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis le début de l'offensive de Haftar, les combats aux portes de la capitale libyenne ont fait 1.093 morts, dont 106 civils, et 5.752 blessés, dont 294 civils, ainsi que plus de 100.000 déplacés, selon un dernier bilan publié lundi dernier par l'OMS.