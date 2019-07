Sécurité frontalière des pays arabes : Appel pour un usage plus fréquent des technologies

Les responsables de la sécurité des frontières, des aéroports, des ports et des services douaniers des pays arabes ont appelé à l'issue de leur troisième réunion annuelle à Tunis à l'utilisation des technologies de pointe dans la gestion et le contrôle des ports-frontières. Le secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, basé à Tunis, a indiqué vendredi dans un communiqué avoir recommandé de «mettre en place des procédures de vérification des passagers conformes aux standards de sécurité et de vitesse les plus élevées, sans pour autant entraver la circulation des passagers et le commerce international grâce aux technologies de l'information». Dans ce contexte, les responsables ont souligné l'impératif de soutenir les pays qui ne possèdent pas encore les potentiels susceptibles d'acquérir, les technologies modernes de gestion et de contrôle des frontières. Par ailleurs, ils souhaitent une meilleure adaptation et une cohérence plus harmonieuse entre les services de sécurité aux frontières, les aéroports, les ports et les autorités douanières des pays membres. Cette réunion s'est tenue mercredi et jeudi derniers à Tunis en présence notamment de représentants de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et de responsables de la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle a étudié un certain nombre de questions, notamment la coopération et la coordination entre les services de sécurité aux frontières, les aéroports, les ports et les autorités douanières en matière de bon usage des technologies de l'information et des technologies modernes.