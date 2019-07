Lutte contre le terrorisme : L’ONU veut « renforcer l’action mondiale »

Le Conseil de sécurité a adopté, vendredi à l'unanimité, une résolution appelant les États membres de l'ONU à «mieux coordonner leurs efforts à tous les niveaux, afin de renforcer l'action mondiale visant à rompre les liens entre terrorisme international et criminalité organisée».

Ces liens au niveau national ou transnational pourront être mieux combattus avec un effort accru dans «la collecte d'informations» et «les échanges d'informations opérationnelles et de renseignements financiers», précise la résolution rédigée par le Pérou. Lorsque ces renseignements financiers portent sur «les activités, les déplacements et les circuits des terroristes et des réseaux de terroristes, notamment les combattants terroristes étrangers», ils peuvent aider à «mieux connaître et comprendre la nature et l'étendue des liens qui peuvent exister entre le terrorisme et la criminalité organisée», ajoute le texte. La résolution appelle aussi les «Etats membres à enquêter sur les réseaux criminels organisés impliqués dans la traite des personnes, à les désorganiser et à les démanteler», en application de leur législation nationale, incluant les lois contre le blanchiment d'argent, la corruption ou la lutte contre le terrorisme. Lors des prises de parole, la Russie, sans autre précision, a notamment appelé ses partenaires au Conseil de sécurité à ne pas politiser cette question des liens entre criminalité et terrorisme, soulignant que le travail devait se poursuivre après le premier pas engagé par cette résolution.