M. Bensalah rend visite à la sélection algérienne : Les Algériens,« fiers de votre parcours »

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a rendu visite, jeudi, à la sélection algérienne de football, à son lieu de résidence au Caire, à la veille de la finale. Accompagné de MM. Raouf Salim Bernaoui et Sabri Boukadoum, respectivement ministre de la Jeunesse et des Sports, et des Affaires étrangères, le chef de l’État a discuté longuement avec les joueurs et le staff technique sous la conduite de l’entraîneur national, Djamel Belmadi. «Je vous transmets le message de 44 millions d’Algériens fiers de votre parcours, mais surtout de l’esprit de combativité qui caractérise ce groupe pour atteindre ce que vous avez fait jusqu’à présent», a déclaré M. Bensalah, qui n’a pas manqué de relever les espoirs mis par l’ensemble du peuple algérien pour remporter ce sacre africain.

À l’adresse de l’entraîneur national, Djamel Belmadi, le chef de l’État a lancé que les supporters des Verts lui font confiance, ajoutant que les Algériens veulent «fêter» la victoire finale. Au cours de cette visite, M. Bensalah a entendu des explications de la part du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine Zetchi, notamment par rapport à l’opération de transport des supporters qui ont rallié la capitale égyptienne dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les joueurs, pour leur part, ont énormément apprécié la visite du chef de l’État, tout en le rassurant de tout faire pour être à la hauteur de la confiance placée en eux et procurer par là même occasion la joie au peuple.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de Sabri Boukadoum et son homologue égyptien, Sameh Choukri, ainsi que de l'ambassadeur, Nadir Larbaoui, le président égyptien a félicité son homologue algérien pour la «belle» qualification de la sélection nationale à la finale de la CAN.

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a exprimé «ses profonds remerciements et sa haute gratitude pour les efforts consentis par l'Egypte et l'ensemble de ses institutions, ainsi que pour les facilitations offertes et la grande coopération avec le public algérien, lors de cette CAN marquée par une très bonne organisation», selon un communiqué de la présidence de la République. Les deux parties ont exprimé leur grande satisfaction de la nature privilégiée et exceptionnelle des relations bilatérales, enracinées dans l'histoire de la lutte commune, a ajouté le communiqué. Plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été passées en revue, outre les moyens de promotion de la solidarité arabe pour faire face aux défis actuels.