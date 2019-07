Campagne de moisson-battage à Mila : Des unités de collecte et de stockage

Les mesures proactives prises par le secteur de l’Agriculture et les autorités de la wilaya de Mila ont permis le bon déroulement des opérations de collecte et le transfert de production céréalière vers les wilayas limitrophes, a indiqué jeudi à Mila l’inspecteur central du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Abdelkader Mouissi. Ce responsable a révélé, à l’APS, que son inspection des unités de collecte et de stockage des céréales de la wilaya de Mila, lui a permis de mesurer « toute l’efficacité des actions proactives menées conjointement par les services agricoles et les autorités de la wilaya, ayant assuré le bon déroulement de l’actuelle campagne de moissons-battage». «Ces actions ont grandement facilité les opérations de réception de la production céréalière dans les 14 unités de stockage de la coopérative locale de céréales et de légumes secs et autres hangars mobilisés à cet effet», a-t-il reconnu.

Ainsi le hangar relevant de l’ancienne usine de céramique de Mila et celui de la commune de Teleghema, respectivement d’une capacité de stockage de 60.000 et 20.000 quintaux, ont été spécialement mobilisés pour la circonstance, venant s’ajouter aux autres espaces de stockage loués auprès de minoteries privées dans les communes de Oued Athmania, Tadjenanet et Chelghoum Laid, a-t-on signalé.

Ce responsable a dans ce même contexte fait savoir que plus de 200.000 q de céréales ont été transférés vers les wilayas de Constantine, Sétif et Bordj Bou Arreridj depuis le lancement de la campagne de moissons-battages, soulignant que cette initiative a permis de prendre en charge l’excédent de production à l’heure où la filière céréalière enregistre une année record à l’Est du pays. Il est à noter que près de 1,85 million de quintaux de céréales ont été collectés dans la wilaya de Mila depuis le lancement de la campagne de moisson-battage, selon la direction des services agricoles.