Incendies de forêts : Bilan catastrophique

Au total, 4.260 ha de forêts ont été ravagés par les flammes à travers le pays, depuis le début de la saison chaude à ce jour, a annoncé jeudi dernier à Oum El Bouaghi, le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la mise en service, depuis le mont Sidi R’ghis, de la colonne mobile de lutte contre les incendies, dépendant de la Conservation des forêts et la Protection civile, le même responsable a précisé que les 578 incendies déclarés à travers le pays, depuis le début de l’été à ce jour, ont détruit 4.260 ha de forêts. Rappelant que la wilaya de Tissemsilt vient en tête en matière d’incendies de forêt durant l’exercice 2019 avec la destruction de 1.126 ha, le même responsable a estimé que l’année en cours est jugée «normale» du point de vue du nombre d’incendies et ce, comparativement aux années précédentes. S’agissant de la colonne mobile anti-incendie relevant de la DGF et qui vient d’être installée à Oum El Bouaghi, il a été précisé que ce dispositif, 10e du genre à l’échelle nationale, intervient jusqu’aux wilayas de Mila et Tébessa.

La colonne mobile d’Oum El Bouaghi dispose d’importants moyens matériels et humains, à savoir 8 camions-citernes, 4 pompes mobiles et 16 agents d’intervention de lutte anti-incendie, selon les explications fournies sur place. Le DGF a poursuivi sa visite à Oum El Bouaghi par l’inspection du point de vente du charbon de bois dans la localité d’El Madfoune et le dortoir des agents activant dans la colonne mobile venant des wilayas de Tébessa et Mila. Par ailleurs, plus de 20 hectares de végétation ont brulé en 24 heures à Bejaia par au moins 14 foyers d’incendies causés notamment par la canicule, indique un bilan de la Protection civile. Selon la même source, l’incendie déclenché sur le massif de Tala Hamza, à 6 km au sud-ouest du chef lieu de wilaya, a été «le plus ravageur», causant la perte d’un manteau végétatif de plus de 16 ha, et une grande panique dans les régions environnantes. Le reste des feux, notamment 5 d’entre eux, ont été déplorés quasiment sur le même flanc, allant de Tala Hamza, à Amizour, notamment Beni-Djellil, jusqu’à Timezrit, sur un parcours de quelques 40 km.

Ces feux portent à 279 ha de végétation brûlée depuis le début de l’été, notamment celui déploré à Tamokra, en date du 8 juillet dernier, qui dévasté pas moins de 80 ha dont l’essentiel composé de pins d’Alep. Aucune perte humaine n’a été déplorée, ni dégâts dans les habitations, selon un constat conjoint de la Conservation des forêts et de la Protection civile, qui a l’occasion a dû mettre en service sa colonne mobile.

En outre, un incendie, déclaré mercredi soir dans la forêt de Nehahla relevant de la commune de Béni Chaib (Tissemsilt) a ravagé plus de 6 d’arbres forestiers, a-t-on appris jeudi de la direction de wilaya de la Protection civile. Les flammes ont détruit des arbres de pin d’Alep, d’eucalyptus et de chêne, a-t-on précisé de même source, ajoutant que les agents de la Protection civile, soutenus par des éléments de la circonscription des forêts de Bordj Bounâama, ont réussi à éteindre le feu après cinq heures de lutte acharnée contre les flammes. Cette intervention a permis de sauver la vaste superficie de cette forêt, distante de 8 km de la commune de Béni Chaib, marquée par son couvert végétal dense. D’importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre.

Pour rappel, la Conservation des forêts de la wilaya a mobilisé, en collaboration avec d’autres instances dans le cadre de la campagne de lutte contre les feux de forêts de la saison 2019, des moyens humains et matériels conséquents avec 14 brigades mobiles, plus de 900 cadres et agents d’intervention en plus d’équipements matériels de lutte contre les incendies.