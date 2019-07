Oran : La fièvre footballistique

Un écran géant sera installé au stade Ahmed-Zabana d'Oran, a-t-on appris des initiateurs de l'opération. Le stade, d'une capacité d'accueil de 40.000 places était le lieu de l'engouement particulier que suscite le parcours extraordinaire de la sélection dans cette messe footballistique continentale.

Les responsables locaux de Mobilis', l'opérateur de téléphonie mobile sponsor officiel des Verts étaient derrière cette initiative. Outre le stade Zabana, un autre écran géant est installé au niveau de la placette de la commune de Oued Tlelat, et ce, pour exaucer le vœu des habitants de cette banlieue d'Oran, a-t-on encore indiqué. Auparavant, trois écrans géants avaient été installés à Oran par les autorités locales, plus précisément au niveau de l'esplanade du jardin de Sidi M'hamed, le jardin méditerranéen et le théâtre de verdure depuis le début de la compétition africaine. Les lieux en question connaissent une affluence nombreuse lors de chacune des sorties de l'équipe nationale, qui a réussi un parcours de premier ordre qui lui a valu de se qualifier pour la troisième fois en finale de la CAN. Tout Oran, gagnée par la fièvre de la fête footballistique africaine tout comme d'ailleurs les autres villes d'Algérie, prie pour que les protégés du sélectionneur national, Djamel Belmadi, décrochent le trophée pour la deuxième fois de l'histoire.