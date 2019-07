Sidi Bel-Abbès : Un vendredi pas comme les autres

Le temps s’est momentanément arrêté hier à Sidi Bel-Abbès à l’instar du reste du pays pour que tout se braque sur la capitale des Pharaons et se focalise sur cette chaude empoignade avec l’espoir de décrocher ce trophée et arracher cette deuxième étoiler à partir pratiquement de 17 heures, les artères et avenues se sont vidées pour qu’un silence pesant prévaut au niveau de la cité de la Mekkerra dont la population s’est accommodée avec le décor pour se concentrer sur le rendez-vous. A l’ecoute, elle vibrait au rythme des mouvements des Mahrez and-Co et suivait les informations parvenues du Caire.

Tout a été relégué au dernier plan au vu de l’importance de cette confrontation africaine ultime et évocatrice d’une somme d’efforts et de sacrifices d’une génération de footballeurs devenue un repère de la jeunesse algérienne. Un repère de l’union et de la solidarité du peuple dans toute sa diversité. Aussi longue soit-elle, cette pause dissimulait en fait les préparatifs menés parallèlement pour fêter la consécration.

Au complexe du 24 février, tout a été mis en place pour suivre les péripéties de cette empoignade et vivre dans la convivialité sa passion. Des familles se sont déplacées pour prendre place dans les gradins de ce complexe et partager ces grands moments de bonheur et de joie que seul le sport-roi peut procurer. Un vendredi vraiment pas comme les autres pour rester gravé dans la mémoire de la collectivité nationale qui se souviendra longtemps sans doute des exploits et des performances de notre Onze national ayant donné du baume au cœur au commun des Algériens.

De l’angoisse donc durant cet après-midi se dégageait des visages de crainte d’une éventuelle mauvaise concentration surtout sachant que les protégés de Belmadi, sur leur lancée, ont tous les atouts pour tenir le pari et relever le défi. Longue était ainsi l’attente des citoyens en cette journée vécue dans le stress jusqu’au coup d’envoi de cette empoignade suivie par des millions de téléspectateurs qui furent émerveillés dans l’ensemble par la qualité du jeu d’un continent refermant de riches potentialités. Sidi Bel-Abbès ne voulait certainement pas rester à la traîne pour se mettre de la partie et encourager les Verts. Elle a mobilisé tous ses moyens pour réussir l’événement et célébrer la victoire…Hommes, femmes et enfants, la participation était massive et appuyée par le rythme musical des troupes locales… Que la fête commence et se prolonge…

A. Bellaha