Entonnant des slogans à la gloire de la sélection nationale : Les supporters créent l’événement au Caire

Les supporters algériens en déplacement au Caire dans la nuit de jeudi à vendredi ont souhaité un retour victorieux à la sélection nationale au pays, et ce au milieu d'un climat de joie à l'Aéroport international Houari-Boumediene et tout au long de leur vol vers l'Egypte. Plus tôt dans l'après midi, nombre de supporters se sont regroupés au hall de l'Aéroport international Houari-Boumediene pour un déplacement vers la capitale égyptienne, scandant des slogans et des chants glorifiant les coéquipiers du joueur Youcef Belaili. Cependant, l'opération a enregistré quelque dysfonctionnements de la part de Touring club, chargé du transport des supporters ainsi que des compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines,vu que plusieurs d'entre eux dont la plupart venu des wilayas intérieures se sont vus priver de la possibilité de voyager faute de places et en raison des vols retardés. Interrogés par l'APS, certains supporters ont exprimé leur ras-le-bol pour ne pas avoir obtenu de places parmi les vols en dépit des billets et des visas d'entrée aux territoires égyptiens qu'ils ont achetés. Houari et Nabil ont déploré la gestion des responsables chargés de cette opération, déclarant : «Nous nous sommes déplacés de Oran à Alger avec un billet d'avion que nous avions acheté pour un montant de six millions de centimes, mais là nous attendons qu'on nous assure des avions pour nous transporter avec nos propres deniers et tout ça pour encourager et soutenir l'équipe et rentrer avec le trophée.»

Un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé de mobiliser vingt-huit avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire pour encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.



9 avions mobilisés par l’ANP



Neuf avions de transport militaire ont été mobilisés par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), pour transporter quelque 870 supporters algériens à partir de 9 wilayas du Sud à savoir Tamanrasset, Illizi, Biskra, Adrar, Tindouf, Ouargla, Bachar, El Oued et Ghardaïa. Durant le vol qui a décollé vers 01h30, les supporters n'ont pas pu retenir leur voix en scandant des chants et des slogans tel que «One Two Three Viva l'Algérie». «Nous partons au Caire pour obtenir la Coupe quelles qu'en soient les circonstances», ont-il scandé, exprimant en outre leur entière confiance en la capacité des coéquipiers du capitaine Riad Mahrez pour vaincre la sélection sénégalaise.

Entonnant des slogans à la gloire de la sélection nationale, dans une ambiance festive à laquelle se sont mêlés les membres de l'équipage, les supporteurs algériens ont dit avoir pleinement confiance en les performances des «Fennecs» qui reviendront avec la Coupe. Arrivés vers 5 heures du matin (heure d'Egypte) à l'aéroport international du Caire, le pilote et les membres d'équipage se sont joint aux supporteurs pour encourager l'équipe nationale par des chants sportifs, souhaitant voir «les Verts» revenir sacrés Champions d'Afrique. A leur grande surprise, les supporteurs ont été salués par des citoyens égyptiens dans les principales artères de la capitale égyptienne. Près de 10.000 supporteurs algériens étaient attendus au stade international du Caire.



Frais des tickets d’entrée au stade : pris en charge



L'Etat algérien a pris en charge les frais des tickets d'entrée au stade international du Caire pour permettre aux supporters de l'équipe nationale d'assister à la finale, a-t-on appris d'une source officielle. «Dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) qui opposera l'équipe nationale algérienne à son homologue sénégalaise, l'Etat algérien a décidé, sur instruction du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, de prendre en charge les frais des tickets d'entrée au stade international du Caire», a précisé la même source.

---------------------------

Pour permettre au public de suivre la finale

3.000 écrans géants à travers le pays



3.000 écrans géants ont été installés à travers le pays, pour permettre au public de suivre la finale, a annoncé, jeudi à Skikda, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune. Le ministre a précisé, en marge d’une visite de travail à Skikda, que le stade du 20-Août 1955, au chef-lieu de wilaya, ouvrira ses portes au public pour suivre cette rencontre. Il a rappelé que pas moins de 65.000 spectateurs ont suivi le match de la demie-finale Algérie-Nigeria (2-1), sur un écran géant au stade 5-Juillet d’Alger.