Commentaire : Chapeau bas

Les efforts de Belmadi et de l’ensemble des joueurs n’ont pas été vains. Ils ont offert la coupe au peuple qui a exprimé sa reconnaissance en sortant en masse dans les rues pour fêter dignement l’évènement dans des scènes de liesse à travers tout le territoire et même à l’étranger. Dès le coup d’envoi, les supporters avaient montré des signes d’impatience, et le stress commençait à les tenir par les tripes, comme lors des matchs précédents. C’est en effet avec beaucoup d’intérêt que la rencontre a été suivie à travers des écrans géants sur les places publiques, dans les cafés ou encore dans les foyers : certains préférant la chaleur familiale, pour ne pas rompre avec la tradition.

Les Verts ont montré une hargne pour gagner cette coupe, ce qui les a poussé à développer un jeu plaisant, même si la partie a été serrée dans certaines de ses séquences. Après des années de disette, c’est donc à un renouveau du football qu’on assiste, avec des perspectives encore plus prometteuses pour d’autres compétitions.

Le niveau atteint par le onze national a surpris plus d’un, tant la machine était enrayée, lors des démonstrations précédentes. Mais le sursaut réalisé en Égypte laisse entrevoir d’autres exploits à l’avenir : ce à quoi s’attendent des millions de fans.

Les experts locaux et internationaux, ainsi que la presse ont été unanimes à saluer le parcours exemplaire de l’EN, faisant plier les plus grandes équipes du continent au sein desquelles des vedettes internationales qui étaient abattues suite à leur défaite devant les poulains de Belmadi.

C’est sans conteste une épopée qui a ravi tous ceux qui suivent l’actualité du ballon rond. Le coach a bien préparé tous les matchs, et les supporters étaient nombreux à l’encourager pour atteindre la finale et la remporter.

Les témoignages des joueurs contenaient des déclarations fortes pour décrire la cohésion du groupe et la bonne entente qui ont régné pendant tout ce marathon, lors duquel des performances extraordinaires ont été montrées sur le rectangle vert.

Arriver à un tel niveau de développement du jeu n’a été possible que grâce à la discipline instaurée et à un travail acharné qui a nécessité des entraînements intensifs. Toutes les valeurs du sacrifice étaient rassemblées dans un esprit de soutien indéfectible au cri d’«Allez les Verts». Des encouragements qui n’ont fait qu’ajouter de la détermination au staff et aux joueurs qui ont tout fait pour frapper un bon coup et dompter des adversaires pourtant partis favoris, engendrant la déception pour des entraîneurs qui croyaient posséder la baguette magique afin de propulser leurs sélections respectives au-devant de la scène avant de se heurter à la dure réalité du terrain.

Une fin plus qu’honorable pour une équipe considérée comme la révélation de cette édition et qui a pu se doter d’un bilan qui trace le sentier pour d’autres victoires, tout en sachant que tout un peuple était en attente de ce succès. Les supporters ont d’ailleurs pris d’assaut les agences de voyages, dès le milieu de la semaine, pour assister au sacre.

