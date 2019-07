Célébrations au pays et à l’étranger : Dans la liesse

Une joie indescriptible s’est emparée des Algériens à l’intérieur du pays et à l’étrangère, suite à l’obtention du trophée de la CAN. Villes et villages ont été parés des couleurs nationales dès avant le coup de sifflet final dans une fête rassemblant toutes catégories afin de célébrer ce sacre tant attendu depuis des années.

La finale remportée par le onze national face à l’adversaire a donné du baume au cœur de tous les supporters qui étaient saisis de nervosité tout au long de la rencontre suivie à travers des écrans géants sur les places publiques ou devant leur poste télé. C’est avec l'art et la manière que les Fennecs ont offert cette coupe à l’ensemble du peuple qui a montré une adhésion sans faille à cette aventure qui a tenu les citoyens en haleine depuis le début de la compétition.

Des cris de joie ont déchiré le ciel des villes et villages à travers tout le pays, accompagnés de filets de lumière créés par les feux d'artifice, des youyous et des klaxons.

En effet, des cortèges de voitures ne se sont pas fait attendre, constituant d'interminables files obstruant les artères de nombreuses villes : les ronds-points ont été transformés en pistes de danse.

Les chaussées étaient également pratiquement bloquées, ce qui montre à quel point les marées humaines qui ont déferlé étaient importantes pour scander des répertoires de chansonnettes glorifiant les Fennecs. «Nous n'avons pas volé cette réussite. La volonté de nos guerriers a payé, et de quelle manière !» s’exclament plusieurs supporters.

«Le trophée nous revient de droit. Ce n’est que justice», signifient les fans qui assurent avoir toujours cru au génie de la jeunesse à travers les générations et qui sont capables se tenir tous les défis et de réaliser des miracles.

«Les Verts ont transformé nos rêves en réalité.» Tel est l’avis de divers citoyens qui versent tous dans l'euphorie, non sans une grande fierté. La nuit d'été était longue dans toutes les villes qui n’ont pas vu déferler une telle vague de communion au sujet d’un évènement sportif depuis des années.

