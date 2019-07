Sidi Bel-Abbès : La bande à Mahrez, encouragée

Moins massive que la semaine dernière, la marche populaire d’hier a cependant été organisée avec un si rare détermination, comme pour maintenir une cadence et manifester un attachement à un changement du mode de gouvernance. Un changement et un avènement d’une nouvelle République reposant fondamentalement sur la notion de liberté et de justice. «On poursuivra notre combat jusqu’à la satisfaction totale de nos revendications», note un des organisateurs, le jeune Nasro qui relève l’élan de mobilisation de toute la population locale à l’écoute d’une actualité et attachée à l’union et la solidarité nationale. Une population aussi veillant aux actes de sauvegarde et de préservation des fondements de la République d’une Armée au service du pays. Le slogan «Djeich-chaab khaoua-khaoua» a été souvent repris en chœur par les manifestants qui insistaient beaucoup plus sur le départ des symboles de l’ancien système. De la place du 1er Novembre, lieu de rencontre habituel, le coup d’envoi a été donné pour ensuite sillonner les artères et avenues de la cité et scander les slogans divers. Point de pause pour les manifestants donc qui continuent pacifiquement à exprimer leurs attentes et aspirations s’articulant autour de la construction d’un Etat fort de ses institutions et performant par l’efficacité de son fonctionnement. Et l’idée du dialogue à engager semble faire son chemin à travers une certaine élite qui met en évidence la portée du dernier discours du chef de l’Etat et insiste sur la nécessité de saisir une telle opportunité pour l’intérêt du pays. Un intérêt résidant foncièrement dans la restauration de stabilité. Autant de voix se sont élevées pour manifester des positions allant dans le sens de la conformité des dispositions de la loi suprême du pays qui est la Constitution et la consolidation des assises de la République. Moins de temps consacré cependant à cette marche, l’esprit était ailleurs pour suivre les Verts et soutenir la bande à Mahrez, cet autre repère désormais de la jeunesse locale.

A. B.