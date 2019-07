Coïncidant avec la finale de la CAN : Des marches dans une ambiance de stade

Les marches populaires et pacifiques qui se sont poursuivies pour le 22e vendredi consécutif à Alger, se sont déroulées dans une ambiance de stade avec des slogans à la gloire de l'équipe nationale de football. Même si la mobilisation citoyenne n'a pas fléchi en cette journée caniculaire qui boucle le 5e mois des marches populaires, une bonne partie de ceux qui étaient habitués de se rendre à Alger-Centre pour manifester, ont changé de direction pour se diriger vers le stade du 5-Juillet, situé sur les hauteurs de la capitale où le match est retransmis en direct sur des écrans géants en présence d'un public record. En ce sens, les premiers supporters avaient commencé à affluer vers le stade du 5-Juillet juste après la prière du vendredi, ont constaté des journalistes de l'APS, le temple du football algérien ayant affiché complet vers 17h30. En même temps et à la place du 1er-Mai, des autobus ont été mis à la disposition des citoyens et des marcheurs pour les transporter au stade du 5-Juillet afin de suivre en public la retransmission de la finale de la CAN-2019. Les manifestants qui sont quand même sortis en masse, semblent toutefois avoir l'esprit au Caire dans la mesure où plusieurs d'entre eux ont arboré le maillot de l'équipe nationale et scandé des slogans que l'on a l'habitude d'entendre dans les stades. Le drapeau algérien est également l'unique emblème soulevé par les manifestants qui ont emprunté l'itinéraire habituel.



Pas d’incidents ou d’interpellation



Ils ont arpenté les principales rues et artères de la capitale dans un climat serein avant de se regrouper au niveau de la Grande-Poste, le boulevard Amirouche, la rue Hassiba-Benbouali et la place Maurice-Audin où un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé. A noter qu'aucun incident n'a été déploré et aucune interpellation n'a été enregistrée ce vendredi. Scandant les slogans habituels, les manifestants ont réitéré leur attachement au départ de tous les symboles de l'ancien système, «Le changement radical», «La consécration de la justice et de la démocratie», ainsi que «La lutte contre la corruption» et «Le jugement de tous ceux qui ont été impliqués dans la dilapidation des deniers publics». Des manifestants ont brandi des pancartes et banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «La souveraineté appartient au peuple», «Les Algériens khawa-khawa» (Les Algériens sont frères), au moment où d'autres ont exhorté la société civile et les partis politiques à dégager une plateforme pour aller dans les plus brefs délais à un dialogue inclusif et sans exclusion.