22e vendredi des marches populaires, à travers le pays : Tous avec les Verts

Des manifestants ont pris part à des marches pacifiques à travers plusieurs régions, pour réclamer un changement radical du système, la poursuite de lutte contre la corruption et saluer les initiatives sérieuses de dialogue. Le nombre de manifestants était inférieur aux précédentes marches.

A Mostaganem, les manifestants se sont rassemblés à la place de l’Indépendance avant de prendre la direction du siège de la wilaya pour revenir devant le siège de l’APC.

Portant des emblèmes nationaux, les marcheurs ont scandé des slogans appelant à «l’indépendance de la justice». A Tiaret, des dizaines des personnes ont réclamé la poursuite de la lutte contre la corruption et réitérant leur attachement à l’unité nationale et à l’unité des rangs.

A Saïda, les manifestants ont renouvelé leurs revendications relatives à l’indépendance de la justice pour mener à bien la lutte contre la corruption. A Relizane et dans d’autres villes de cette wilaya, les citoyens ont demandé la continuité de la lutte contre les corrupteurs et les corrompus et l’urgence d’un dialogue sérieux. Même enthousiasme a été également relevé à Tissemsilt, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen.

Les marches pacifiques dans les wilayas du Centre ont été marquées par une ambiance festive créée par les manifestants drapés de l’emblème national, scandant des chants glorifiant l'Algérie et l’équipe nationale et souhaitant la victoire pour Verts.

Malgré des chaleurs insoutenables, des hommes, femmes et enfants des wilayas de Boumerdès et Bouira ont réitéré leur détermination de provoquer le changement de manière pacifique. Ils ont aussi réclamé le «respect de la souveraineté populaire» et insisté sur leur «attachement à l’unité nationale» et «l’identité algérienne plurielle et millénaire».

A Blida, Tipasa, Chlef et Ain Defla, la mobilisation a reculé comparativement aux précédents vendredis. A Médéa, les manifestants ont été plus nombreux que lors des marches passées, avec une forte participation des femmes.

Les citoyens saluent les initiatives de dialogue



A l'Est, des citoyens à Constantine ont brandi l’emblème national et réitérant leur revendication pour un changement radical. «La CAN revient chaque deux ans, le Hirak, une fois dans la vie», lit-on sur des pancartes. A Mila, la foule a salué le recours au dialogue, «Oui au dialogue, oui pour des personnalités consensuelles pour mener le dialogue», scandait la foule. A Oum El Bouaghi, les citoyens ont réaffirmé leur détermination à continuer leur lutte pacifique. A Khenchela, la foule a entonné des chants patriotiques et scandé «Djeich-chaab Khawa-Khawa» alors qu'à Skikda, des manifestants ont scandé «One, two, three, viva l’Algérie». A El Tarf, les marcheurs ont appelé à «Une transition démocratique. A Batna, les manifestants ont appelé à un dialogue et à une présidentielle.

A Jijel, les citoyens qui ont sillonné les rues du centre-ville ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Le peuple a choisi l’entraîneur, il choisira le président de la République».

---------------------------

Oran

Une nouvelle Algérie

La manifestation d’hier était traversée par des émotions diverses. Entre la joie de la réussite au baccalauréat, le stress intense d’attente du match décisif qui allait opposer le soir, les Verts à la sélection sénégalaise pour remporter la finale de la CAN et l’espoir d’un avenir meilleur, les manifestants du vendredi n’ont pas manqué le rendez-vous hebdomadaire du hirak pour son 22e acte.

Pour ce qui est des revendications, rien n’a presque changé. Le mouvement du 22 février veut «un vrai changement du système et exige le départ de tous ses symboles et plaide pour une nouvelle Algérie qui, selon eux, doit «incarner l’âme du hirak» et «satisfaire les revendications pour lesquelles le peuple est sorti». C’est du moins ce que résument les slogans scandés par les manifestants qui ont marché, comme chaque week-end, de la place 1er Novembre au rond-point du siège de la wilaya en passant par le boulevard Emir-Abdelkader et la rue Larbi Ben M’hidi.

Nous avons constaté, toutefois, que certaines revendications reviennent avec insistance depuis quelques semaines. Il s’agit notamment des appels au respect des libertés acquises jusque-là et garanties par la Constitution et la construction d’un Etat de droit. Le slogan «Djazair horra dimocratiya» a retenti avec force hier aussi. Idem pour les slogans exprimant la détermination du mouvement à poursuivre ses actions jusqu’à gain de cause, disent-ils «Massira fi koul makan, Hirak bila Ounwan» qui signifie littéralement «Marche partout, hirak sans adresse» ont scandé les manifestants. Durant toute la marche, des manifestants ont appelé à l’unité des rangs de tous les Algériens qui, selon eux, est le seule moyen de faire aboutir les objectifs du mouvement de 22 février «Khawa-khawa ndirouha Djemhouria».

Les messages véhiculés par certaines pancartes brandies illustrent l’attachement des manifestants à la principale revendication qui réclame la restitution du pouvoir au peuple qui, selon eux, ne peut se traduire qu’à travers l’application des articles 7 et 8 de la Constitution.

A. S.



---------------------------

Annaba

Pour une nouvelle république

Le 22e vendredi consécutif de mobilisation populaire (Hirak) depuis le 22 février a été marqué hier, à Annaba, par la présence d’une foule nombreuse de manifestants des deux sexes. Comme à l’accoutumée les manifestants se sont rassemblés devant le théâtre régional Azzedine-Medjoubi face au cours de la Révolution, place emblématique de la contestation pour battre une nouvelle fois la pavé revendiquant un changement radical du système politique en place.

Les contestataires ont scandé des mots d’ordre hostiles au gouvernement de Noureddine Bedoui, réclamant la mise en place de nouvelles institutions pour qu’une période transitoire soit possible dans la perspective d’aller vers des élections transparentes, libres et démocratiques.

Les protestataires dont le nombre n’a pas faibli depuis le déclenchement du mouvement populaire le 22 février 2019, continuent de battre le pavé avec la même détermination et ferveur, maintenant ainsi la pression sur le pouvoir en place pour demander le départ du reste des symboles de la bande. Portant l’emblème national et entonnant des chants patriotiques tout au long du cours de la Révolution en scandant «Djazair Hora Dimocratia», «Daoula Madania» notamment.

Les jeunes et la gent féminine, en dépit de la chaleur et la rediffusion du match Algérie-Nigeria (2-1) comptant pour la demi-finale de la coupe d’Afrique des nations sur un écran géant devant le théâtre régional Azzedine-Medjoubi ont continué leur mouvement du Hirak populaire qui s’est déroulé pacifiquement sans aucun dépassement. Ils ont réitéré leurs revendications à savoir le départ des deux «B» et le rejet de la presse orientée. Issus de toute la région d’Annaba, les manifestants qui se sont dispersés dans le calme sous les regards des services de sécurité, brandissaient des pancartes ainsi que des affiches pour demander l’application des articles 7 et 8 de la Constitution qui est, selon eux, une nécessité absolue des citoyens pour construire une nouvelle République.

B. G.

---------------------------

Mascara

Dans le calme



Plusieurs centaines de citoyens de plusieurs localités de la wilaya de Mascara se sont donné rendez-vous, comme d’habitude, après la grande prière du vendredi, pour la 22e fois consécutive, pour se rassembler à la place Émir-Abdelkader, marchant dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya sur fond de revendications, pour un changement et des réformes.

Les marches sont venues suite à des appels lancés par le biais des réseaux sociaux, elles ont été suivies, par des dizaines de centaines de citoyens à travers les quatre coins du pays. Ils ont marché pacifiquement, dans un ordre bien organisé, les manifestants ont scandé les mêmes mots d'ordre, pour le changement. Constituée en grande partie de jeunes venus des quartiers populaires et des différentes localités de la wilaya, la manifestation s’est déroulée dans le calme absolu. Des manifestants parmi lesquels beaucoup de lauréats du Bac, dont les résultats ont été annoncés hier soir, ont battu le pavé pour ce 22e vendredi de suite. Ils réclament notamment l’instauration d’un «Etat de droit» qui garantit la «liberté de la presse» et «l’indépendance de la justice». Les banderoles de «Khaoua-khaoua ; Yrhou gaâ ; One two three, viva l’Algérie», étaient là, comme chaque vendredi, visibles de loin.

Mais ce n’est qu’un ornement trompeur. Une fois l’hymne national chanté, les manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire des jeunes supporteurs des Verts qui ont perdu la vie, dimanche soir à Jijel en souhaitant à l’EN de remporter la Coupe d’Afrique des nations. Ils sont venus des quatre coins de la région de Beni Chougrane. Le regroupement était immense dès les premières heures de l’après-midi pour prendre part à cette action de protestation de grande envergure, sur les lieux du regroupement des rappelés qui ont déployé un immense drapeau national et plusieurs banderoles sur lesquelles on pouvait lire leurs revendications. Les protestataires comptent, à travers cette action. «Notre cause est juste. Nous avons répondu présents à l’appel de la nation pour sauver les institutions de la République, ce que nous avons fait avec bravoure. Nous maintiendrons notre mouvement jusqu’à satisfaction entière de notre plateforme de revendications exigeant le départ de tous et le changement radical du système en saluant les mesures prises par l’appareil judiciaire dans sa lutte effrénée contre la corruption et la dilapidation des deniers publics.»

La manifestation, marqueur indélébile de la fierté d’être Algérien, scelle définitivement le recouvrement de la légitimité populaire. Nous disent à l’unisson ces étudiants qui ajoutent que depuis le 22 février, les jours qui suivirent et les vendredis d’après, annoncent la fin du système. Le peuple de manifestants dans la grande majorité et dans toute sa composante, démontre chaque vendredi sa détermination de se tourner vers un avenir meilleur de modernisme et de démocratie responsable et l’élection d’un président de la république dans les meilleurs délais pour faire sortir le pays du flou, dans cadre de concertation et de dialogue consensuel. «Se désister de cette légitimité populaire retrouvée, c’est tomber au fond de l’abîme, nous dit Boudjellel, c’est nous dépouiller de toute confiance, toute idée, toute proposition qui assigne à la paix qui améliore une notion positive du pacifisme. Chaque réponse puise dans la marche l’action de déployer ses efforts et de multiplier ses forces dans le seul but que revendique cet écriteau sur les murs de l’Algérie «Un seul héros, le peuple». Au 22e vendredi de la mobilisation pacifique contre le système, beaucoup sont sortis dans une ambiance festive, joviale, dans le calme et la convivialité. La réponse du peuple au pouvoir est cinglante. Cette énième mobilisation en dit long sur le degré de maturité des masses populaires et de la société civile pour aller de l’avant mais elles refusent que leur mouvement soit récupéré par des forces occultes et partisanes pour se propulser sur le devant de la scène.

A. Ghomchi

---------------------------

Tizi Ouzou

Message de fraternité et d’union

Des milliers de personnes ont marché hier à Tizi-Ouzou pour réitérer leur détermination à en finir pacifiquement avec l’ancien système politique et ses principales figures. En dépit d’une chaleur caniculaire qui y sévissait en ce 22e vendredi de la dynamique populaire du 22 février, les citoyens et citoyennes venus des quatre coins de la wilaya ont tenu encore une fois à investir la rue pour dire d’une même voix aux tenants de l’ancien système politique «Partez et laissez le peuple décidé de son propre destin».

La mobilisation et la détermination de la population de différentes générations à réussir sa révolution pacifique pour un changement radical du système et le départ de ses tenants ainsi qu’en faveur de l’établissement d’un véritable Etat de droit se sont encore une fois manifestées hier à travers des slogans et pancartes déployées par les manifestants tout au long de cette marche populaire qui s’est déroulée, faut-il encore le préciser, sous un soleil de plomb. Lors de cette formidable mobilisation pacifique, les manifestants, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, ont déployé 48 emblèmes nationaux attachés les uns aux autres. Ce geste est un message de fraternité et de l’union adressé à partir de Tizi-Ouzou à toutes les voix qui ne cessent de semer la division, voire la haine, entre le peuple algérien, nous diront certains de ces jeunes initiateurs de cette action fortement saluée sur place.

D’autres emblèmes nationaux géants y ont été également déployés durant cette 22e marche de la dynamique populaire pour le changement radical du système. Comme lors des précédentes manifestations, des slogans habituels hostiles aux tenants du régime politique ont également été scandés à gorge déployée par les milliers de marcheurs, tous déterminés à poursuivre la lutte jusqu’au départ de tous les tenants du régime politique. «La volonté populaire vaincra», «Le peuple veut un changement radical», «Dégage Houkoumate téléphone», «Pour une transition démocratique et une justice indépendante», lit-on sur des pancartes et banderoles déployées lors de ce 22e acte de la dynamique populaire du 22 février. La marche d’hier s’est ébranlée comme de coutume depuis le portail principal du campus universitaire Hasnaoua aux environs de 14h. Après avoir sillonné les principales artères de la ville des Genêts, les marcheurs se sont dispersés dans le calme et sous une chaleur caniculaire à hauteur du mémorial des Martyrs de la placette de l’Olivier, entrée ouest de la ville.

Bel. Adrar

---------------------------

Béjaia

Un emblème national de plusieurs mètres



Les milliers de manifestants venus des communes de la wilaya de Bejaia se sont rassemblés hier, comme à l’accoutumée, sur l’esplanade de la maison de la culture de Bejaia pour participer à la 22e marche des vendredis, demandant le changement radical du système en place et de ses figures.

La chaleur caniculaire n’a pas ébranlé la volonté du mouvement populaire pacifique qui est plus que déterminé à se mobiliser davantage et en masse jusqu’à la satisfaction de ses revendications.

Scandant «Système dégage» «Le peuple est l’unique source du pouvoir» «Djazair horra democratia».

Dès le coup d’envoi de la marche vers le centre-ville, les manifestants brandissant des drapeaux avec un gigantesque emblème national long de plusieurs mètres portait par plusieurs marcheurs devançant le cortège, lancent des ultimes rappels au pouvoir pour répondre à leur doléances avec le départ du système et l’instauration d’une république démocratique, forte de ses institutions et d’une justice libre et indépendante.

Tous ces manifestants qui battaient le pavé sous le soleil de plomb avaient certes le cœur branché sur l’équipe nationale de football qui a honoré l’Algérie en arrachant le billet de la finale.

Devant le siège de la wilaya les manifestants ont observé une halte avant de poursuivre le trajet vers la place de la Liberté d’expression, du défunt Saïd Mekbel.

A la cité CNS, les habitants ont déployé leur cinquième Tifo sur la façade de l’immeuble et ont distribué aux manifestants des bouteilles d’eau minérale pour étancher leur soif.

Certes, les vendredis se succèdent par la mobilisation du mouvement populaire ayant enclenché la première marche du 22 février dernier et qui attend toujours un écho favorable des responsables du pays à leurs revendications pour un changement du système et la mise en place d’institutions fiables et fortes.

M. Laouer

---------------------------

Sétif

L’Algérie au cœur

En ce 22e vendredi du «Hirak», l’affluence n’était pas plus nombreuse que celle qui a marqué les deux éditions précédentes et a tenu tout de même à venir marquer de sa présence un tel événement pour ne pas faillir à ce qui relève désormais d’une tradition, au vu du nombre de vendredis qui se sont succédé jusque-là.

Impeccablement bien encadrés par un service de police qui à continué à investir le terrain, faisant preuve de sa présence qui s’imposait, et veiller ainsi à assurer la fluidité de la circulation, les voix du «Hirak» occupant, comme vendredi dernier, une partie de la double voie située, Bd de l’ALN, entre le parc Mall et le siège de la wilaya, continuaient de faire état des mêmes revendications, celles notamment qui ont trait au changement radical et la construction d’une nouvelle république.

Un mouvement qui a continué, faut-il le souligner, à se distinguer par un comportement pacifique, fier de se draper ou de hisser au plus haut qui soit l’emblème national à quelques heures seulement de cette rencontre historique de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et qui permet ainsi à l’Algérie dans cette formidable et nouvelle dynamique, de se hisser à un tel stade de la compétition, 29 années après.

L’un dans l’autre donc, c’était la fêté de l’Algérie qui vivaient déjà les prémices de cette nouvelle république et s’unissait aussi fort autour de ses valeurs de Novembre glorieux, son identité partagée et cette dignité que s’apprêtaient à défendre crânement les Fennecs et les milliers d’inconditionnels qui ont investi Le Caire.

«C’est effectivement un grand jour et même si nous sommes toujours là pour continuer à crier nos revendications pour le changement, sans rupture depuis 22 vendredis, nous n’oublions pas que nous sommes, d’abord, tous des Algériens et que nous n’avons pas de pays de rechange. Alors comme nous avons fêté notre qualification pour la finale tous ensemble à travers tout le pays, nous prions Dieu de fêter somptueusement ce soir, cette merveilleuse réalisation de l’Algérie qui gagne», souligne Mehdi, emblème national à la main.

F. Zoghbi