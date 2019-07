Aïn Témouchent : 5 années de réclusion criminelle requises à l’encontre de l’ex-directeur des domaines et d’un entrepreneur

Le représentant du droit commun près le tribunal d'Aïn Témouchent a requis, jeudi, 5 années de réclusion criminelle et une amende de 500.000 DA à l’encontre de l’ex- directeur des Domaines d'Aïn Témouchent, dans une affaire d’abus de pouvoir et d'octroi d’avantages injustifiés à autrui. La même peine a été requise à l’encontre d’un entrepreneur nommé L. L., poursuivi pour complicité. À ce procès, ont comparu l'ex-directeur des Domaines d'Aïn Témouchent et l'entrepreneur, comme principaux accusés, et 8 témoins, dont le directeur des ressources en eau de la wilaya et 7 fonctionnaires de la direction des Domaines de la wilaya. Les faits de cette affaire remontent à la livraison d'un projet de rénovation du réseau d’alimentation en eau potable (118 kilomètres), à travers plusieurs communes de la wilaya d'Aïn Témouchent, lorsque les canalisations se sont avérées inappropriées à l’utilisation souterraine. Les services des Domaines d'Aïn Témouchent ont ainsi effectué, au mois de juillet 2016, des procédures de vente d'un lot de canalisations, dans le cadre des enchères, et les plis ont été signés pour être attribués à l’entrepreneur L. L., qui est entré avec deux offres de son frère et de son cousin. Les trois offres ont été proches du prix initial de cette enchère, a-t-on signalé, lors du procès. Les avocats de la défense de l’ex-directeur des Domaines ont plaidé l’acquittement de leur mandant, en affirmant qu’il n’avait aucune relation avec celui qui a décroché cette enchère, avec lequel il n’y a pas de preuve matérielle dans le chef d’inculpation. La défense a souligné que l’opération d’organisation des enchères est conjointe entre différents services et inspections relevant des services des Domaines, s’interrogeant sur le fait que l'ex-directeur porte seul toute la responsabilité de l'erreur, si erreur est prouvée, selon un de ses avocats. L’avocate de l’entrepreneur, qui fait l'objet de détention préventive à l’établissement pénitentiaire, a souligné que son client a déjà décroché des enchères dans d’autres wilayas, partant d'une expérience lui permettant de déterminer les prix de référence de ces enchères, tout en plaidant son acquittement. Le président d’audience a renvoyé le verdict à la fin du mois d'août prochain.