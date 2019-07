Lutte contre la corruption : Le glaive de la justice

L’ex-sénateur et ancien ministre, Amar Ghoul, mis en détention provisoire à la prison d’El-Harrach, et deux ex-walis, en l’occurrence Abdelkader Zoukh, d’Alger, et Benhassine Fawzi, de Skikda, sont placés, quant à eux, sous contrôle judiciaire.

Ainsi en est-il des décisions prises, ce jeudi, par le magistrat instructeur près la Cour suprême, qui poursuit les auditions des ex-hauts fonctionnaires de l’État impliqués dans des affaires de corruption et de détournement des deniers publics. À ce titre, Amar Ghoul, qui, sous la gouvernance de Bouteflika, a eu à se distinguer par sa longévité en tant que ministre de la République (2002-2015), et dont les poursuites judiciaires pour des faits à caractère pénal ont été engagées à son encontre, au lendemain du renoncement à son immunité parlementaire réclamée par la justice, connaît sa première comparution, jeudi, à la Cour suprême.

Il a été entendu dans le cadre de l’affaire Ali Haddad, comme l’a précisé le communiqué rendu public par la haute institution judiciaire ayant confirmé son placement en détention provisoire aux motifs d’une série de griefs punis, notamment par les dispositions de la loi relative à la lutte et à la prévention contre la corruption. Des griefs qui s’articulent en termes «d’octroi délibéré d'indus privilèges à autrui, lors de la passation de marchés, en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction délibéré par un agent public, en violation des lois et réglementations, dilapidation de deniers publics, conflit d'intérêts et corruption en matière de marchés publics», précise-t-on dans le communiqué de la Cour suprême. Outre l’affaire Ali Haddad, l’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat, nommé précédemment à la tête du département des Transports et de celui des Travaux publics, est également poursuivi dans l’affaire Tahkout, et son audition concernant ce dossier impliquant plusieurs autres ex-responsables interviendra dans les jours à venir. C’est dans le cadre de cette seconde affaire, que l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh a été entendu d’ailleurs à la Cours suprême, audition au terme de laquelle a été décidée sa mise sous contrôle judiciaire. Abus de fonction et transgression de la réglementation régissant le code des marchés publics, conflits d’intérêts et corruption sont les charges retenues contre Zoukh, a-t-on souligné dans un autre communiqué rendu public par la Cour suprême, à son sujet.

Un troisième communiqué diffusé le même jour par la haute institution judiciaire évoque l’audition, dans le cadre de la même affaire Tahkout, de l’ex-wali de Skikda Benhassine Fawzi. Il est poursuivi, indique la même source, pour «octroi délibéré d'indus avantages, lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction par un agent public, en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêt, corruption lors de la passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics». Comme Abdelkader Zoukh, l’ex-wali de Skikda a été, lui aussi, mis sous contrôle judiciaire, au terme de son audition. D’anciens et actuels walis sont en effet incriminés dans le cadre de la même affaire Mahieddine Tahkout, dont l’instruction menée au niveau du tribunal de Sidi M’hamed s’est traduite par la mise en détention préventive de 19 personnes, alors que 7 autres ont été placées sous contrôle judiciaire.



Financement de la campagne électorale de Bouteflika : Baïri sous mandat de dépôt



Au niveau du tribunal de Sidi M’hamed, une nouvelle instruction judiciaire a été engrangée, jeudi dernier, traitant de faits de corruption et de graves dépassements constatés dans le financement de la campagne électorale de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika. Entendus par le juge instructeur relevant du même tribunal, les principaux accusés dans cette affaire, à savoir le patron du groupe Ival, Mohamed Baïri, son frère, 4 cadres du ministère de l’Industrie, deux hommes d’affaires, ainsi que le chargé des opérations financières de la campagne électorale de Bouteflika, ont été placés jeudi sous mandat de dépôt. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent, de transfert de biens résultant de faits de corruption, dilapidation et utilisation des fonds de la banque de manière contraire à la législation, incitation de fonctionnaires publics à abuser de leur fonction, financement occulte de partis politiques et bénéfice de l’autorité et de l’influence d’agents de l’État.

Karim Aoudia