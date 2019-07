Commentaire : Aboutissement

Le processus du dialogue inclusif annoncé par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah dans son discours du 3 juillet dernier, est sur le point d’être lancé. L’option politique préconisée par les plus hautes autorités du pays dans le cadre du règlement de la crise qui perdure depuis plus de quatre mois commence à connaître son début de concrétisation à la faveur des nouvelles donnes apparues sur la scène politique ces dernières heures.

A présent on s’attelle à la préparation des conditions nécessaires pour le lancement de cette phase de concertation tant attendue et importante pour la suite des événements. Lors de l’audience accordée par le président de l’Etat, Abdelkader Bensalah, au premier ministre, Noureddine Bedoui, la question relative au dialogue à été évoquée. Le communiqué rendu public à l’issue de cette séance de travail en fait référence explicitement. Il est ainsi question, comme le souligne le communiqué de la présidence «des mesures que l’État compte mettre en place pour accompagner le processus de dialogue inclusif visant l’organisation de l’élection présidentielle, un dialogue auquel a appelé le chef de l’État et qui sera conduit et géré en toute liberté et transparence par un panel de personnalités nationales probes, indépendantes et crédibles, dont la composante, actuellement objet de contacts et de consultations, sera connue incessamment». Ce qui démontre que cette question est définitivement tranchée d’autant que la liste des personnalités qui conduiront le dialogue sera rendue publique prochainement.

A présent tout le monde et principalement les acteurs politiques attendent l’identité des personnalités qui constitueront le panel qui conduira le dialogue ainsi que les modalités du déroulement de ces concertations pour voir plus clairement. A rappeler que cette mission sensible et importante de conduite et de gestion du dialogue sera confiée à des personnalités sans appartenances, crédibles et qui ne nourrissent aucune ambitions politiques ni électorales aussi. Ces profils sont dressés dans le souci de donner plus de crédibilité et plus de chances à cette action cruciale et incontournable dans la phase politique que traverse le pays. C’est sur ces membres du panel dont les noms seront dévoilés et connus très prochainement que repose la responsabilité de mener avec un esprit et responsable la concertation avec l’ensemble des acteurs politiques, des chefs de partis, d’organisations de la société civile et des militants activistes pour aboutir à un consensus sur des points et questions posés lors des discussions. Un consensus qui balisera le terrain pour la tenue de l’élection présidentielle libre et transparente.

L’exigence d’un débat franc et constructif commence a fini par s’imposer sur la scène politique nationale comme principal sinon unique voie pour débattre des voies et moyens de sortie de crise dont la résolution devient une urgence et une priorité nationale. Les propositions annoncées dans l’allocution présidentielle du chef de l’Etat ont suscité, il faut le dire, un large débat et certaines même recueillent déjà l’approbation de plusieurs acteurs politiques d’envergure. S’agissant de la forme de mise en œuvre des propositions, les détails seront discutés et arrêtés d’une manière consensuelle lors des séances du dialogue qui auront lieu dans les semaines à venir. Chaque partie et parti va certainement défendre sa vision et formulera ses propositions, mais le plus important reste incontestablement la concrétisation d’une sortie de crise qui répond aux aspirations et attentes exprimées par le peuple dans la rue. Ce qui demeure l’objectif central du dialogue inclusif décidé et prochainement mis en œuvre. Le règlement de la crise dans le cadre constitutionnel doit primer sur toute autre considération pour aboutir dans les meilleurs à l’organisation d’un scrutin dans des conditions de transparence et de régularité irréprochable et permettre ainsi l’élection d’un président la République légitime choisi librement par le peuple. C’est le souci exprimé et partagé par une grande partie de la classe politique ces derniers jours. Les formes de la concrétisation de cet objectif seront discutés et tranchés par les participants au dialogue inclusif.

M. Oumalek