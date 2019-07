Initiative du Forum de la société civile pour le changement : « Un pas positif » selon M. Bensalah

L'initiative du Forum de la société civile pour le changement, qui a proposé une liste de personnalités nationales pour mener le dialogue, a été accueillie, jeudi, favorablement par le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, ce qui augure d'un début encourageant en vue de la résolution de la crise politique que connaît le pays depuis plusieurs mois.

Le chef de l'Etat a qualifié de «pas positif» l'initiative du Forum, affirmant que des consultations seront engagées pour la «constitution de ce panel» dont la composition définitive sera annoncée «prochainement».

«Le chef de l'Etat a pris connaissance du contenu de la communication faite, mercredi dernier, par le Forum… et considère qu'il s'agit d'un pas positif dans le sens de la concrétisation de la démarche proposée par l'Etat», lit-on dans un communiqué de la présidence. M. Bensalah a considéré cette proposition «de nature à servir de base pour la constitution du panel de personnalités nationales appelées à mener le processus de facilitation du dialogue».

Le communiqué souligne que «ces personnalités devraient être crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité morale ou de leur légitimité historique, politique ou socioprofessionnelle».

Selon la même source, «les personnalités proposées par le Forum, sont de ce point de vue, et sous réserve de leur disponibilité, pleinement éligibles à l'accomplissement de cette noble mission au service du pays». «En prenant cette louable initiative, la Société civile, apporte ainsi une contribution concrète à l'amorce d'un dialogue constructif et de bonne foi, auquel n'a cessé d'appeler le chef de l'Etat», a-t-on ajouté.

La présidence a réaffirmé que «ce dialogue prôné également par notre Armée nationale populaire et sur lequel a insisté à maintes reprises le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, qui s'est engagé à l'accompagner, reste l'unique moyen pour construire un consensus fécond, le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation, dans les meilleurs délais, de l'élection présidentielle, seule à même de permettre au pays d'engager les réformes dont il a tant besoin».

Le président du Forum, Abderrahmane Arar, avait dévoilé, mercredi, une liste de 13 personnalités nationales pour mener la médiation et le dialogue avec la participation de tous, sur les propositions politiques pour une solution à la crise que vit le pays, et ensuite, tenir une conférence nationale inclusive pour adopter les résultats du dialogue assortis de garanties et un engagement à les mettre en œuvre.

Des personnalités nationales, d’anciens responsables, des militants des droits de l'Homme, des syndicalistes, des académiciens et des personnalités de la société civile figurent sur cette liste. Il s'agit de la moudjahida Djamila Bouhired, de l'ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate, Ahmed Taleb Ibrahimi, des deux anciens chefs de Gouvernement Mouloud Hamrouche et Mokdad Sifi, outre l'ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Karim Younes. Parmi les personnalités proposées figurent également: l'avocat Mustapha Bouchachi, la constitutionnaliste Fatiha Benabaou, les académiciens Nacer Djabi et Smail Lalmas et Islam Benattia, le syndicaliste Ilyes Merabet, la militante associative Nafissa Hireche, la militante des droits de l'Homme Aicha Zinai. Mouloud Hamrouche et Djamila Bouhired ont démenti avoir donné leur accord à cette initiative.

Tahar Kaidi