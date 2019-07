Alger : un pôle touristique par excellence

«Le parc hôtelier au niveau d'Alger, sera renforcé par 90 établissements hôteliers qui sont en cours de réalisation et seront réceptionnés progressivement au cours des trois prochaines années». C’est en substance ce qu’a annoncé à la presse le directeur du Tourisme de la wilaya d'Alger, Noureddine Mansour, il a précisé que le parc hôtelier au niveau de la capitale sera renforcé par 90 établissements hôteliers devant porter la capacité d'accueil, au cours des trois prochaines années, autrement dit 2022, à 50.000 lits, précisant que la capacité d'accueil du parc hôtelier s'élèvera, donc, à 30.000 lits à l'horizon 2020. M. Mansour a aussi indiqué que les services de la direction du Tourisme de la wilaya effectuent des visites d'inspection en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, non sans faire part de «notre souci à suivre les différentes étapes de réalisation et notre attachement à voir les délais respectés». Dans le cadre de l'encouragement de l'investissement touristique et de la promotion de la capitale en un pôle touristique par excellence, un total de pas moins de 210 projets devant assurer près de 30.000 lits ont été programmés, dont 100 projets lancés effectivement avec des taux de travaux avancés qui seront réceptionnés progressivement, a fait savoir le même responsable.

Rappelons au passage, que ce secteur dans la wilaya d’Alger a connu, en 2019, une grande dynamique, avec l'entrée en service de 9 structures hôtelières sur un total de 15 structures programmées, le même responsable a souligné qu'en dépit de l'augmentation de la capacité d'accueil enregistrée, il n'en demeure pas moins qu'elle demeure insuffisante pour satisfaire les demandes des touristes qui choisissent l'Algérie pour découvrir ses trésors tant naturels qu’archéologiques.

Par ailleurs, M. Noureddine Mansour a fait savoir qu’au total plus de 1.000 agences touristiques sont réparties à Alger, offrant ainsi 3.000 postes d'emploi au profit des jeunes. Il a mis à profit cette opportunité pour, ajouter que les services de wilaya s'y sont pris «à l'avance» cette année pour assurer une saison estivale «bonne et réussie» sur tous les plans, et ce, à travers le réaménagement et le nettoiement des 62 plages en y prévoyant des postes de sécurité et de protection civile, l'aménagement des points d'accès aux plages par des feux tricolores, des plaques signalétiques, d'éclairage public et de parkings. Le même responsable a d’autre part, révélé que la Direction du Tourisme a mis sur pied, en coordination avec les directions du Tourisme, de la Santé et du Commerce et la Protection civile, un programme d'inspection et de contrôle des établissements hôteliers situés à proximité des plages, afin de s'enquérir de l'application des règles de sécurité et d'hygiène au sein de ces structures censés accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Enfin, il convient de signaler qu’une commission ministérielle effectuera, dans le courant de la semaine, des visites de terrain au niveau de certaines plages pour s'assurer de la bonne application des mesures relatives à la gratuité de l'accès et l'interdiction de toute exploitation des espaces de façon illégale, a-t-il conclu. Pour rappel, le parc hôtelier d'Alger inclue 198 établissements hôteliers avec une capacité d'accueil dépassant 22.000 lits, et une main d'œuvre d'environ 10.000 employés. En sus, de 30 établissements hôteliers à proximité des plages avec une capacité d'accueil de 9.000 lits offrant aux estivants des services sur place dans le cadre de la promotion du tourisme intérieur. Sami Kaidi